Una maglia che unisce passato e presente. Omaggio alla Maratona, dove batte il cuore

Dall’iconico azzurro dell’Empoli in tonalità più brillante e contemporanea, arricchito da dettagli e texture che evocano le trasparenze e i riflessi del vetro verde, della prima maglia ai dettagli architettonici della storica facciata della Collegiata nella linea verticale che attraversa il fronte della seconda. Dopo il lancio delle due casacche da casa e trasferta, approfittando della sosta del campionato, l’Empoli ha presentato anche la terza divisa, firmata ovviamente anche questa da Kappa. E lo ha fatto tra l’abbraccio dei suoi tifosi, accorsi numerosi all’Empoli Store per ammirare da vicino la nuova maglia. Dopo aver svelato le prime due attraverso uno shooting ufficiale realizzato dal fotografo sportivo Giuseppe Romano, stavolta il club azzurro ha deciso di farlo nel suo negozio ufficiale, nel cuore della città, alla presenza dell’attaccante albanese Stiven Shpendi e dell’esterno sinistro Franco Carboni, che si sono intrattenuti con i sostenitori firmando autografi e facendosi foto.

Venendo alla descrizione della terza maglia, è un omaggio sentito alla Maratona, cuore pulsante del tifo empolese e, più in generale, allo Stadio Carlo Castellani, casa degli azzurri dal 1965. A sessant’anni dalla sua inaugurazione, il design celebra il legame profondo tra squadra e tifoseria con una palette ricca di significato: il colore vinaccia, reinterpretato in tonalità più scure e terrose, si unisce al turchese in un richiamo ad altre storiche divise indossate in passato. Insomma, una maglia che unisce memoria e stile in un tributo autentico al cuore pulsante di Empoli. Il design combina tradizione e ricerca cromatica, trasformando la divisa in un elemento identitario e narrativo. Le tonalità scelte, ricche e profonde, rafforzano il legame con la storia recente del club e con il suo stadio simbolo. Un fortunato tifoso, vincitore del concorso promosso dall’Empoli, ha potuto riceverla subito in regalo, mentre altri due ‘cuori azzurri’ si sono aggiudicati i pantaloncini e un cappellino.