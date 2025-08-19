Under 15: il nuovo tecnico Alessio Gambirasio parla degli obiettivi da raggiungere nel corso della prossima annata. "Far crescere i ragazzi e renderli autonomi»

L’ultima delle principali squadre del vivaio dell’Empoli a rimettersi in moto è stata l’Under 15, che dallo scorso 11 agosto sta lavorando al Centro Sportivo di Monteboro agli ordini del nuovo tecnico Alessio Gambirasio (nella foto), in vista dell’esordio ufficiale in campionato del 14 settembre prossimo a Napoli. L’allenatore bergamasco è al suo primo anno ad Empoli dopo l’esperienza all’Atalanta dove nel 2024 ha vinto anche lo scudetto Under 16. "Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e tanta voglia di fare – commenta –. Sono orgoglioso di aver intrapreso questa avventura, mi ha fatto enormemente piacere la chiamata dell’Empoli. Tra l’altro si tratta della mia prima esperienza lontano da casa, sarà motivo di crescita anche per me. Arrivo in una realtà che fa del settore giovanile la sua base, un club importante in cui poter lavorare". Il tecnico mette poi sotto la lente quelli che sono gli obiettivi. "Quello principale – osserva – è la crescita dei ragazzi. In un campionato come l’Under 15 puoi incidere tanto su tutti gli aspetti, è più avanti che inizi ad avere un calciatore che piano piano si definisce. Cercherò di far crescere i ragazzi e di renderli più autonomi possibile, nel calcio moderno è fondamentale la capacità di adattarsi alle diverse situazioni, alla velocità in cui si gioca: dovremo dargli gli strumenti da utilizzare in campo, riportando ciò su cui lavoriamo in settimana".

Un’annata particolare, questa, perché si tratta di ragazzi che vivono il passaggio dall’Attività di Base a quella agonistica. "È un salto importante, ci sono dei ragazzi che hanno vissuto con facilità l’Attività di Base ed ora possono fare più fatica – conclude –. Questa è la difficoltà maggiore che ci aspetta quest’anno: riuscire a far capire a tutti che questo salto è importante. La capacità di adattarsi alla nuova situazione sarà la difficoltà maggiore". A completare lo staff ci sono il collaboratore tecnico Roberto Bacci, il preparatore atletico Nicola Ricca, quello dei portieri Omar Burberi e il match analyst Massimo Giraldi.