Under 16 azzurra avanza ai quarti nonostante la sconfitta contro Torino

L’Under 16 azzurra cede al Centro Sportivo di Monteboro al Torino, nel ritorno degli ottavi di finale per il titolo di categoria, ma in virtù del successo dell’andata per 2-0 in trasferta approda ugualmente al turno successivo. La squadra di mister Polverini parte bene portandosi in vantaggio al 15’ con Murolo. Tra il 21’ e il 29’, però, i granata piazzano un micidiale uno-due che riapre il discorso qualificazione. Perillo, già in rete sette giorni prima, prova a chiudere nuovamente il discorso al 30’ del secondo tempo, ma il 3-2 del Torino tre minuti più tardi costringerà gli azzurrini a soffrire fino al triplice fischio finale. I piemontesi avrebbero comunque dovuto vincere con tre reti di scarto per qualificarsi, visto che a parità di gol l’Empoli poteva vantare il miglior piazzamento della stagione regolare. Domenica prossima andata dei quarti in casa della Lazio, terza al termine della regular season nello stesso girone degli azzurri, che giocheranno quindi in casa il ritorno del 25 maggio.

Sempre per quanto riguarda le fasi finali dei vari campionati giovanili, invece, l’Under 15 di Lo Russo ha impattato a reti bianche in casa contro il Milan nell’andata degli ottavi di finale. Gli azzurrini sbattono contro la grande giornata del portiere rossonero, che soprattutto al 13’ della ripresa compie un autentico ’miracolo’ sulla conclusione a botta sicura da dentro l’area di rigore di Canigiano, ben imbeccato da uno scatenato Olivieri. Domenica prossima la gara di ritorno in Lombardia.

Chiudiamo con la terza vittoria consecutiva (quinta nelle ultime sei giornate) senza reti al passivo per l’Under 18 di Sarlo, che dopo aver battuto Roma (0-3) e Cagliari (5-0) si è imposta 2-0 anche a Bologna. Decisive in questo caso le reti di Menconi e Monaco, entrambi all’ottavo centro stagionale. Raggiungere il sesto posto che darebbe accesso alle finali ’scudetto’ resto estremamente complicato, ma visto che la matematica ancora non li condanna, gli azzurrini ci proveranno. L’Empoli però dovrà vincere entrambe le ultime due giornate e sperare che la Lazio non faccia più di un punto.