Under 16 trionfa a Milano, Under 17 sconfitta dal Milan

Risultati opposti per le due formazioni azzurre ancora impegnate nella corsa scudetto delle rispettive categorie. Partiamo dai più piccoli dell’Under 16, che espugnando 2-1 il Konami Youth Development Centre di Milano adesso sognano l’accesso in finale. Nell’andata delle semifinali, infatti, i ragazzi di mister Polverini si impongono sul campo dell’Inter al termine di una partita giocata con personalità fin dalle prime battute. A sbloccare il risultato al 31’ ci pensa un eurogol del difensore centrale Covelli: sugli sviluppi di un corner Orlandi e Landi si scambiano il pallone vicino alla bandierina servendo poi Ginestretti, che appoggia per l’accorrente Covelli il quale lascia partire una sventola che non da scampo al portiere nerazzurro. A inizio ripresa, poi, ecco anche il raddoppio ad opera di Landi, bravo a chiudere di interno destro sul secondo palo una punizione calciata dalla sinistra da Orlandi e su cui il compagno Perillo non era arrivato per un soffio. A tenere aperto il discorso qualificazione per l’Inter ci pensa però al 32’ della ripresa il rigore trasformato da Gjeci. Questa la formazione schierata da Polverini: Bernice, Ginestretti, De Vita, Covelli, Conflitto (21’ Poggi), Biondini (79’ Ghizzani), Lupoli (62’ Bruno), Lorenzi, Perillo, Orlandi, Landi (79’ Murolo). A disposizione sono rimasti Piccini, Battaglini, Olivieri, Isidori e Pucci.

Sconfitta di misura invece l’Under 17 nell’andata dei quarti di finale contro il Milan che si è disputata al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. A decidere il confronto la perfetta conclusione di Pandolfi al 9’ della ripresa, a conclusione di una pregevole azione manovrata dei rossoneri. La squadra di Tonelli ha comunque giocato alla pari del Milan, costruendo a sua volta delle buone occasioni da rete, che non è però riuscita a sfruttare. Questa la formazione azzurra: Lastoria, Tavanti, Babaloa, Baralla, Barbieri, Antonini, Bagordo, Blini, Campaniello, Busiello, Zanaga. A disposizione: Neri, Mennini, Tognaccini, Lo Monaco, Magherini, Diousse, Rovetini, Ezinwa, Pellegrini.

