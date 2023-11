VERSO FROSINONE. Maleh squalificato. Un’assenza pesante

Sempre presente da quando è arrivato, rimanendo in campo per tutto l’arco degli incontri tranne quello di lunedì scorso (sostituito al 74’), Youssef Maleh a Frosinone non ci sarà. Dopo il giallo per proteste rimediato nell’ultima sfida con l’Atalanta, infatti, l’azzurro è stato squalificato per un turno. La sua aggressività agonistica lo porta spesso a finire sul taccuino dei direttori di gara: soltanto in 3 delle 8 partite disputate finora non ha infatti ricevuto un cartellino giallo. Se da un lato il suo furore lo espone al rischio ‘giallo’, dall’altro è abile a gestire poi il fardello dell’ammonizione. Insomma, un’assenza pesante per Andreazzoli.