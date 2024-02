VERSO IL CAGLIARI. Oggi la ripresa. Zurko e Grassi sono da valutare

Dopo i due giorni di riposo concessi da Davide Nicola l’Empoli riprenderà ad allenarsi proprio nella giornata di oggi, nel mirino la sfida di domenica contro il Cagliari in programma alle 15 allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena. Dopo il Sassuolo arriva un altro scontro diretto per la salvezza. In vista di questo appuntamento da capire se riusciranno a recuperare dai rispettivi infortuni Zurkowski, Grassi e Fazzini, tutti e tre non hanno potuto prendere parte alla gara contro i neroverdi di Alessio Dionisi. Da valutare anche le condizioni dei lungodegenti Caputo ed Ebuehi, ormai assenti da diverse settimane. Tornerà invece Gyasi dalla squalifica, un jolly importante in vista delle complicate sfide contro cui l’Empoli dovrà andare incontro. Non dimentichiamoci infatti, che dopo la gara contro il Cagliari, gli azzurri si ritroveranno di fronte tre avversari di tutto livello come Milan, Bologna e Inter, compagini contro cui l’Empoli nel girone di ritorno non è riuscita a guadagnare neanche un punto. Ottenere un risultato positivo contro la squadra di Claudio Ranieri significherebbe arrivare ai prossimi impegni con maggior fiducia e serenità. I diffidati a rischio squalifica rimangono sempre Fazzini, Grassi e Maleh.