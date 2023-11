Verso il genoa. Biglietti per gli ospiti. Domani si chiude

C’è tempo fino alle 19 di domani per acquistare il biglietto del settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per la sfida di sabato pomeriggio alle 15 tra Genoa ed Empoli, valida per la 14esima giornata di Serie Per tutti coloro che vorranno andare a sostenere gli azzurri i tagliandi sono disponibili al prezzo di 30 euro più i diritti di prevendita (ridotto Under 16 a 15 euro) nei punti vendita Vivaticket e sul portale della società rossoblù. Inoltre, sarà possibile acquistarli anche a Empoli presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona, 2. I tagliandi non saranno disponibili nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita, quindi la società azzurra raccomanda come sempre ai propri tifosi di non recarsi a Genova se sprovvisti di biglietto. A livello logistico l’uscita indicata per raggiungere lo stadio Marassi è quella di Genova Ovest, potendo poi utilizzare il parcheggio di interscambio di via Buozzi e usufruire successivamente le navette messe a disposizione.