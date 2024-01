Verso il grande salto. Corona e Sodero di nuovo in campo. Un’altra uscita in prima squadra

Ripartire dai giovani. La sconfitta contro il Verona ha lasciato dietro di sé tanti punti interrogativi, si tratta dell’ennesima occasione sprecata e di un’ulteriore scontro diretto che si archivia senza la conquista dei tre punti. Una squadra decimata anche dai tanti infortuni, giocatori chiave come Caputo e Baldanzi che per i rispettivi problemi non sono riusciti a scendere in campo, poteva essere una chance per Destro pronto a partire titolare ma costretto a dare forfait durante il riscaldamento per un problema muscolare.

All’interno di questa confusione generale c’è da annoverare però gli esordi di Giacomo Corona e Andrea Sodero, giocatori del vivaio azzurro entrambi classe 2004. Rispettivamente ricoprono il ruolo di punta centrale e trequartista, in Primavera stanno facendo molto bene e hanno già totalizzato un bottino di undici reti e due assist per il primo, tre reti e quattro assist per il secondo. Contro il Verona sono entrati determinati e con un’attenta foga agonistica rendendosi tra l’altro subito protagonisti facendo scaturire il rosso a Duda che ha permesso all’Empoli di giocare gli ultimi minuti di gara in superiorità numerica.

Per loro appena 4’ di gioco più recupero, si tratta di un primo scalino verso un futuro che spera di rivederli sempre con più continuità in prima squadra.

