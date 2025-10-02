Verso la gara di domenica. Tifosi in trasferta a Bolzano . Biglietti per il settore ospiti

Penultima fatica prima della seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali. Archiviata anche la sfida casalinga contro il Monza l’Empoli tornerà in campo domenica alle 15 in trasferta a Bolzano contro il Sud Tirol di Fabrizio Castori. Per tutti i tifosi azzurri che vorranno seguire le gesta degli uomini di Guido Pagliuca, sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Druso (625 posti a disposizione). I tagliandi sono disponibili a 17 euro (più eventuali diritti di prevendita) sul sito https://www.vivaticket.com, mentre per Empoli sarà come sempre possibile acquistarli presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. Per quanto riguarda la squadra, invece, sarà in campo già oggi per la consueta seduta di scarico post gara, mentre domani e sabato avrà a disposizione due allenamenti per preparare al meglio la sfida di domenica contro una formazione ostica che in casa ha battuto per 3-1 sia Sampdoria che Reggiana, cedendo invece 2-0 alla corazzata Palermo. Per quanto riguarda gli ex l’unico è il centrocampista dell’Empoli Luca Belardinelli, che in biancorosso ha collezionato 43 presenze, impreziosite da due reti e tre passaggi vincenti.