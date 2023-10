Verso l’atalanta. Biglietti in vendita e aste benefiche. I tifosi si scaldano

Sono già in vendita i biglietti per la gara di lunedì alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro l’Atalanta. I tagliandi sono acquistati online sul sito dell’Empoli o presso i punti vendita Vivaticket. Per la Maratona Superiore la vendita è vietata ai residenti della Lombardia. Per il settore di Curva Nord la vendita è riservata ai soli residenti in Toscana, o con cittadinanza straniera, ed è attiva nei soli punti vendita della Regione Toscana oppure online collegandosi al sito dell’Empoli. Gli Under 14 entreranno gratis in ogni settore dello stadio.

Nella sfida contro i bergamaschi sarà possibile anche sostenere la onlus azzurra Empoli For Charity, partecipando a una delle due aste benefiche su Memorabid. La prima opportunità permette a un bambino di scendere in campo con le squadre all’ingresso sul terreno di gioco e successivamente assistere alla partita, assieme ad un adulto, dal settore Poltrona. Inoltre i vincitori avranno accesso all’esclusiva Field Lounge, un’area hospitality elegante e raffinata dove poter passare i momenti del pre-gara e dell’intervallo, partecipare al Walk About prima della gara, vivendo l’emozione del bordo-campo, l’arrivo dei calciatori e partecipare ad un tour esclusivo dello Stadio, oltre che ricevere in omaggio i gadget ufficiali azzurri. La seconda asta permetterà a due persone di assistere alla partita con l’Atalanta dal settore Poltronissima e prendere parte allo Walk About.