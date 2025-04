Viktor Kovalenko torna a segnare con l'Empoli in Coppa Italia contro il Bologna

Ad oltre un anno di distanza Viktor Kovalenko (nella foto) è tornato a segnare con la maglia dell’Empoli. La mezzala ucraina ha infatti siglato giovedì sera il momentaneo 1-1 nel ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bologna, esattamente 17 mesi dopo aver siglato il 3-3 nella gara del 26 dicembre 2023 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Sassuolo. Anche in quel caso fù però un gol inutile ai fini del risultato perché in pieno recupero i neroverdi emiliani trovarono il definitivo 3-4. Proprio nella doppia semifinale di Coppa Italia Kovalenko ha giocato le uniche due partite intere (quasi visto che all’andata uscì all’81’) dopo esser tornato in azzurro da svincolato lo scorso febbraio (solo 58 invece i minuti in Serie A). Buona nel complesso la sua prova.

"Siamo arrivati a questa gara sapendo che il Bologna è una squadra forte e volevamo provare a fare risultato in casa loro, lasciandoci alle spalle la sconfitta dell’andata – ha commentato il centrocampista azzurro nel post partita del Dall’Ara –. Ma ora che la nostra avventura in Coppa Italia è finita, testa solo e unicamente al campionato per raggiungere la salvezza. Se mi aspettavo quella palla in occasione del gol? Sì, ma gran parte del merito è di Solbakken".