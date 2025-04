Eneo Pjetri: dalla scommessa alla certezza nel Vigor Moroni

Saper aspettare, credere nel proprio lavoro e nel sacrificio. Eneo Pjetri lo ha fatto ed ora raccoglie i frutti di un percorso che nella prima parte dell’anno appariva inimmaginabile all’interno della rosa vigorina.

Il centrale albanese è arrivato la scorsa estate come una vera e propria scommessa del direttore sportivo della Vigor Moroni: destinato a ricoprire lo slot di quarto centrale alle spalle di Magi Galluzzi, Tomba e Rotondo, seppur con buone prospettive di crescita.

Il campionato vigorino però, ha preso una piega strana così come le gerarchie ed ora Pjetri si è meritatamente ritagliato il suo spazio, diventando uno dei riferimenti di Antonioli. "Credo nel lavoro, è l’unica cosa che permette di crescere – spiega Eneo -. Sono molto felice del percorso fatto a Senigallia, ma voglio continuare a migliorare. Nella sessione di mercato invernale ero ad un passo dall’addio, poi ho pensato che un’occasione del genere non andava sprecata, sono rimasto ed ho fatto la scelta giusta".

A Montefano, in Eccellenza, Pjetri è stato allenato da un altro senigalliese, ovvero mister Nico Mariani. Una figura che ha rappresentato una tappa cruciale nel percorso formativo del difensore. "Mister Mariani mi ha insegnato tantissimo, una cura dei dettagli incredibile – continua il difensore vigorino -. Quando sbagliavo si faceva sentire eccome. È stata una figura cruciale, quest’anno ho lavorato con due allenatori che apprezzo tantissimo, entrambi mi hanno offerto delle opportunità importanti, che non dimenticherò mai. Proprio come a Montefano, anche a Senigallia la seconda parte della stagione si è rivelata ricca di soddisfazioni. Sto imparando ad aspettare, a non prendere scelte frettolose, un insegnamento prezioso nella mia crescita personale, ma ora ciò che conta davvero è raggiungere questa salvezza che rincorriamo da troppo tempo".

Eneo Pjetri è entrato nel cuore dei tifosi senigalliesi dopo poche settimane. Il centrale albanese si è distinto per la sua determinazione che non è passata inosservata. "Me ne sono reso conto e l’affetto dei tifosi mi fa estremamente piacere – conclude Pjetri -. L’obiettivo dobbiamo raggiungerlo proprio per la gente di Senigallia che ci ha seguito ovunque, ci ha sostenuto sempre, questo ambiente è qualcosa di eccezionale, soprattutto per chi, come me, arriva da altre categorie. Dobbiamo credere in noi stessi, raggiungere l’obiettivo poi penseremo al futuro".

Nicolò Scocchera