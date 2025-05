Enzo Maresca trionfa con il Chelsea nelle Coppe Europee battendo il Real Betis

C’è un altro italiano che fa festa nelle coppe Europee, dopo Vicario e Udogie che hanno vinto l’Europa League con il Tottenham (ma il portiere ieri ha dovuto dare forfait dalla convocazione di Spalletti per le qualificazioni mondiali, al suo posto il ct ha chiamato Carnesecchi).

Enzo Maresca con il suo Chelsea ha sconfitto il maestro Manuel Pellegrini, del quale è stato assistente allenatore in passato. Il Real Betis Siviglia era passato in vantaggio a Breslavia con la rete di Ezzalzouli al 9’ del primo tempo, ma il Chelsea tornato in campo dopo l’intervallo era tutt’altra cosa, sul piano tattico e dell’efficacia.

E così i blues hanno prima pareggiato con Enzo Fernandez al 20’ della ripresa, poi hanno firmato il sorpasso con Jackson (nella foto) cinque minuti dopo e nel finale hanno completato l’opera segnando il terzo gol con Sancho al 38’ della ripresa e il quarto con Caicedo nel primo di recupero.

Per Maresca, arrivato quest’anno al Chelsea dopo il bel campionato al Leicester, il successo di ieri completa la bacheca europea del club che incredibilmente può vantare solo successi con allenatori italiani. C’era Roberto Di Matteo sulla panchina quando il Chelsea vinse la Champions League, c’era Maurizio Sarri quando si aggiudicò l’Europa League. E ora c’è Enzo Maresca.