Esame superato con il forte Perugia: "La Recanatese ha giocato alla pari"

Complessivamente i ragazzi di Pagliari non solo hanno tenuto testa al "magno" Grifo al quale è stata concessa una supremazia territoriale spesso fine a se stessa, ma hanno avuto le occasioni migliori ed è meglio non rovinarsi troppo il fegato sul gol non concesso a Veltri sul quale le discussioni sono infinite ma le sensazioni, dalla tribuna, sono apparse chiare sin dal momento del fattaccio. "Ho visto la prestazione – ha sottolineato Pagliari – e non posso che rinnovare i complimenti alla squadra. Certo avremmo potuto concretizzare qualcosa, ma giocare alla pari di una big imbattuta mi riempie di soddisfazione. Giovedì sera ho apportato delle variazioni al modulo affidandomi al 4-4-2 per contrastare meglio le tre punte avversarie (e che attaccanti, visto che parliamo di Lisi, Vazquez e Matos ndr) ma non penso che ci sia stato qualcuno che abbia notato la differenza. L’importante è essere aggressivi e provare sempre a giocare. Per il resto penso che siano stati 95 minuti spettacolari e belli da vedere: anche gli zero a zero talvolta possono risultare piacevoli, se battagliati e ricchi di occasioni".

L’imperativo era quello di commettere meno errori possibili ed a parte qualche imprecisione la squadra ha risposto in pieno.

"Vero, un paio di sbavature ci sono state ed infatti abbiamo rischiato, ma per il resto siamo stati concentratissimi. Davanti avevamo giocatori con pedigree di Serie A e di Serie B ed averci giocato alla pari è una soddisfazione non da poco".

Intanto domani a Pescara vi aspetta un’altra gara più o meno simile come livello di difficoltà.

"Recuperiamo le forze e siamo concentrati su noi stessi, come abbiamo dimostrato di saper fare".

Anche lo scenario, complessivamente, è stato all’altezza: certo hanno contribuito parecchio gli oltre 400 supporters giunti dall’Umbria, ma il migliaio di sostenitori giallorossi hanno fatto sentire il loro calore, tributando poi, al triplice fischio, una sostanziosa razione di applausi. La decima giornata ha conclamato che non bisogna mollare di un millimetro: l’ultima in classifica ha 6 punti e di recente Rimini e Sestri Levante hanno mandato segnali importanti. Raccomandazione però sicuramente superflua.

Infine una precisazione relativa alle motivazioni del sette e mezzo che abbiamo attribuito al portiere Gabriel Meli nel post gara con il Perugia: il titolo di MVP della serata se lo è guadagnato non soltanto per il notevolissimo riflesso e l’intuito mostrato respingendo il rigore di Vazquez ma anche e soprattutto per almeno tre interventi risolutori su Kouan, Santoro e soprattutto Seghetti. Certo, si dirà, ha concesso al quarto d’ora del primo tempo una punizione potenzialmente sanguinosa per una sbadataggine ma, lo rimarchiamo ancora, non si può avere tutto perché in fondo parliamo di Serie "C".

Andrea Verdolini