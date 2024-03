Esame superato con il Pescara. Filippi applaude alla sua Recanatese: "Gara maiuscola, sempre sul pezzo»

La Recanatese di Giacomo Filippi fa sul serio: non è mai banale infatti vincere contro il Pescara, pur se gli abruzzesi non sono certamente nel loro momento migliore ed hanno palesato lacune evidenti. Il tasso tecnico del Delfino resta comunque notevole e dunque quelli conquistati martedì sera sono tre punti pesantissimi, tra l’altro densi di significati "speciali". Il più rilevante, stranezze del destino, è che il match winner è stato Edoardo Ferrante che, dopo un periodo di "purgatorio", chiamiamolo così, è tornato ferocemente determinato e proprio lui, teramano di Arsita, ha deciso il confronto con una doppia inzuccata su azione da palla inattiva, anche questa una rarità che non si ricordava da tempo. Inoltre è stata, ancora una volta, la partita di Marco Lipari che evidentemente con i biancoazzurri ha un conto aperto, rammentando il match dell’Adriatico. Decisivo nella prima marcatura giallorossa ha siglato personalmente il gol del 2-1 nel quale la retroguardia ci avrà anche messo molto del suo ma dove si sono viste tutte le abilità del trequartista toscano scuola Juve che ha saltato gli avversari come birilli.

Molti sono gli aspetti che il tecnico siciliano dovrà vedere e rivedere, a partire dall’iniziale 0-1 dove la difesa è apparsa troppo morbida, in particolare Peretti ha fatto sostanzialmente fare a Merola i propri comodi e contro il giocatore campano queste leggerezze non te le puoi permettere. Tuttavia non sposta nulla nel contesto di una prestazione, ancora una volta convincente come sta avvenendo da qualche partita a questa parte. "Abbiamo offerto una prova maiuscola nella quale abbiamo anche dimostrato di saper soffrire – ha detto Filippi – contro una compagine che sapevamo avere delle armi importanti. Siamo stati sempre sul pezzo, bravi e concentrati a ripartire ogni volta. È un premio che gratifica i ragazzi anche per quanto hanno fatto vedere a Perugia dove siamo usciti a mani vuote".

Parole non di circostanza poi per il, tante volte, celebrato gruppo: "Le nostre partite le vinciamo anzitutto all’interno dello spogliatoio ed in campo allenandoci sempre con grande intensità. Sappiamo di avere un grande obiettivo da raggiungere ed anche quando mancano giocatori importanti (nella fattispecie Carpani costretto a dare forfait in extremis per un fastidio alla schiena ndr) questi vengono sostituiti da calciatori che offrono prestazioni superiori alla media":

Pensierino finale sui prossimi appuntamenti: "tutte le partite le prepariamo per vincere perché ce lo impone la classifica, a prescindere dall’avversario. Il pareggio d’altronde lo prendiamo quando non possiamo fare diversamente perché altrimenti serve a poco". Questo insomma è il "mood" in vista della doppia trasferta di Sestri Levante ed Olbia, scontri diretti dai quali dipenderà moltissimo, se non tutto, del futuro della Recanatese.

Andrea Verdolini