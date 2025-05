Esodo tifosi per Rimini-Vis: biglietti esauriti e provvedimenti del Giudice sportivo

Si profila uno dei più grandi esodi nella storia vissina, dopo lo spareggio di Arezzo. A ieri sera, primo giorno di prevendita, nel settore ospiti del Romeo Neri erano stati venduti oltre 800 biglietti; probabile che entro la scadenza di stasera alle 19 (domani botteghini chiusi per i tifosi pesaresi) tutti i 1.282 posti di curva ospiti vadano esauriti. I biglietti si possono acquistare al prezzo di 12 euro (ridotti 8 e 5 euro) solo nei punti vendita abilitati Vivaticket: a Pesaro Caffè Zongo, Tabaccheria e Bar caffetteria Binda, Trony e Bar Tabacchi Tomassoli. Si profila l’esaurito totale per lo stadio riminese (capienza 6.562 posti), visto che a ieri sera si viaggiava intorno a quota 3.800, ospiti compresi.

Designazione. Rimini-Vis di domani (ore 20) sarà diretta da Giuseppe Mucera di Palermo, assistenti Caldirola di Milano e Andreano di Foggia, quarto uomo Andreano di Prato; al Var Gualtieri di Asti, assistente Maccarini di Arezzo. Nucera è al 4° anno di C e ha un precedente singolare con la Vis: l’1-1 del Benelli con il Pontedera del febbraio 2023, quando fischiò i secondi al portiere Farroni e dalla successiva punizione scaturì il gol del pari di Nicastro, allora in maglia ospite. Tre i precedenti col Rimini; in questa stagione lo 0-0 con la Giana nella finale di ritorno di Coppa ed Entella-Rimini 2-1; un anno fa Rimini-Carrarese 1-0.

Giudice sportivo. Questi i provvedimenti dopo le partite di playoff di domenica scorsa. Ammende: Torres 1.000 euro, 900 Sestri, Catania 800, Vis Pesaro 700 (lancio di petardi e oggetti), Rimini 700, Messina 500, Triestina 400, Atalanta 300, Pro Vercelli 200. Calciatori: una giornata Miceli (Monopoli), Ierardi e Sturaro (Catania), Cargnelutti e Negro (Crotone), Brosco (Pescara), Furno (Sestri), Silvestri (Triestina). Diffidati. La Vis è arrivata a 9 diffidati: Zoia, Orellana, Okoro, Bove, Pucciarelli, Cannavò, Ceccacci, Paganini e Vukovic.