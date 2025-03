Esperimenti in Coppa Italia. I tifosi ascoltano i dialoghi del Var

Il Var è sempre più trasparente per aiutare il pubblico a decifrare le scelte dell’arbitro e a disinnescare le polemiche. Nelle semifinali e nella finale di Coppa Italia, la Lega Serie A darà il via negli stadi e in tv alla diffusione sperimentale del segnale audio tra il direttore di gara ed i suoi collaboratori, limitatamente alla spiegazione della decisione finale.

"L’obiettivo – ha dichiarato l’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo – è rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili". Un modo per chiarire il perché di determinate scelte. Inoltre, già dalla 30ma giornata, quella che parte sabato, saranno diffusi sui maxischermi le grafiche televisive trasmesse durante il controllo Var, informando così gli spettatori sugli spalti su una eventuale revisione in corso, soprattutto nel caso quest’ultima si protragga. "La Lega Serie A – ha sottolineato De Siervo – vuole continuare ad investire in innovazione, introducendo tutte le nuove tecnologie che possano favorire lo spettacolo del nostro campionato e supportare la terna arbitrale".

Soddisfazione da parte della categoria arbitrale per queste decisioni che dovrebbero limitare le contestazioni. "C’è un grande impegno da parte nostra per la trasparenza – spiega il presidente dell’Aia Antonio Zappi –. Sono tacciato di essere un po’ eretico, sono tra coloro che immagina un percorso verso il challenge, c’è una massima apertura. L’Ifab deciderà e siamo aperti ad ogni tipo di sperimentazione".