Si riapre Ancelotti-Brasile. Real, tutto pronto per l'arrivo di Xabi Alonso

Madrid, 9 maggio 2025 – La seconda era di Carlo Ancelotti al Real Madrid è giunta ai titoli di coda: dopo il ritorno nel 2021, a seguito dell'esperienza con l'Everton, il mister italiano è stato richiamato sulla panchina dei blancos, sovrascrivendo un contratto fino al 2024. Nel dicembre del 2023 è arrivato il rinnovo fino al 2026, ma Ancelotti concluderà la sua avventura con il Real Madrid con una stagione d'anticipo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il mister italiano non sarà più l'allenatore delle merengues nella prossima stagione, con l'uscita di scena che potrebbe avvenire già dopo il clasico contro il Barcellona. Domenica andrà in scena l'attesissimo scontro tra Real Madrid e Barcellona, che sa tanto di ultima chiamata per i blancos per poter rianimare la corsa al titolo dato che, in caso di vittoria, si porterebbero a -1 dai blaugrana. Sicuramente, quello di domenica sarà l'ultimo clasico di Ancelotti, poi si scoprirà la data dell'addio ufficiale al Real Madrid, con il club che sta preparando una grande festa d'addio per salutarlo. Pochi dubbi anche su chi gli succederà: il predestinato è Xabi Alonso, ora mister del Bayer Leverkusen. È stato lui stesso, in conferenza stampa, ad annunciare l'addio al club tedesco a fine stagione. “Queste saranno le mie ultime partite al Bayer, è arrivato il momento di confermarlo”, ha detto Xabi Alonso, che poi ha proseguito ringraziando i giocatori, lo staff, i componenti del club e anche i tifosi, affermando come tutte le vittorie siano state il risultato di un lavoro di squadra eccezionale. Non ha voluto parlare del futuro, ma dalla Spagna sono sicuri che sarà il prossimo tecnico del Real Madrid, bisogna solo capire quando: se dopo il clasico o al termine della stagione, in modo da seguire il Real anche nel Mondiale per club, che inizierà tra poco più di un mese. Per lui si tratterà di un ritorno, dato che è stato sia un giocatore dei blancos (tra il 2009 e il 2014), che tecnico delle giovanili nella stagione 2018-19. Per quanto riguarda Ancelotti, invece, secondo Fabrizio Romano è ancora viva l'ipotesi di diventare il nuovo ct della nazionale brasiliana, con l'accordo verbale tra il mister e la federcalcio verdeoro che è ancora valido: si attende solo l'addio ufficiale dal Real Madrid, con Xabi Alonso pronto a raccogliere l'eredità.