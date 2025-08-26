Arsenal, mercato infinito: in arrivo Hincapié dal Bayer Leverkusen

Londra, 26 agosto 2025 – Liverpool – Arsenal sarà il prossimo big match di Premier League, con la gara di domenica ad Anfield che sicuramente risponderà a tante domande sul campionato appena iniziato. Tuttavia, la sfida tra gunner e red non si limita soltanto al terreno di gioco: le due squadre, infatti, sono tra le più attive del calciomercato inglese. I reds hanno acquistato Kerkez, Wirtz, Ekitiké, Frimpong e Leoni e sono in trattativa con il Crystal Palace per Guéhi e con il Newcastle per Isak. I gunners, invece, hanno ufficializzato Zubimendi, Gyokeres, Madueke, Mosquera, Norgaard, Arrizabalaga ed Eze. L'ex Crystal Palace è stato l'ultimo colpo di mercato ed è stato soffiato all'ultimo al Tottenham, ma la squadra londinese non vuole fermarsi a lui. In queste ultime ore, infatti, la dirigenza dei gunners sta lavorando soprattutto per rinforzare la difesa e il nuovo giocatore potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Il profilo individuato dall'Arsenal per rendere ancora più forte la retroguardia è quello di Piero Hincapié. Difensore centrale classe 2002, l'ecuadoriano è un giocatore del Bayer Leverkusen dalla stagione 2021-22. In quattro stagioni in Germania, il difensore ha collezionato totalmente 166 presenze e 7 gol ed è stato uno dei protagonisti principali dei successi del Leverkusen. Hincapié è stato uno dei pilastri della squadra di Xabi Alonso e ha contribuito alla vittoria del campionato tedesco, della DFB-Pokal e della Supercoppa si Germania. Su di lui ha messo gli occhi l'Arsenal, con Arteta che vorrebbe fortemente portarlo in Inghilterra. Per questo, secondo Fabrizio Romano, i gunners stanno cercando l'incastro giusti per portarlo all'Emirates Stadium, con il suo ingresso che dovrebbe coincidere con l'uscita di Kiwior. L'ex giocatore dello Spezia è molto vicino al Porto per una cifra intorno ai 25 milioni di euro più bonus. L'Arsenal userebbe il ricavato da questa cessione per acquistare Hincapié, aggiungendo un'ulteriore somma per soddisfare le richieste del Bayer Leverkusen, che, dal canto suo, non vorrebbe cedere tanto facilmente uno dei giocatori più importanti delle ultime stagioni. La dirigenza dei gunners è al lavoro, soprattutto perché mancano pochi giorni alla fine del mercato e non c'è tempo di intavolare una trattativa che vada per le lunghe. Il difensore ecuadoriano ha già trovato l'accordo con l'Arsenal, manca solo quello tra i club, che il classe 2002 spera si trovi presto, in modo da poter iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra e provare ad aiutare i gunners a competere per la vittoria del campionato.