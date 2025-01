Arsenal-Tottenham in tv e streaming: dove vedere il derby di Londra

Londra, 14 gennaio 2025 – Quella tra Arsenal e Tottenham, in programma mercoledì 15 gennaio all'Emirates Stadium, non è una partita qualunque. Tra le due squadre c'è una sentitissima rivalità che nacque agli inizi del 1900, quando l'Arsenal decise di spostare il proprio stadio nel Nord di Londra, quartiere nel quale risiedeva il Tottenham. La vicinanza delle due sedi ha creato la rivalità tra queste due squadre, cresciuta nel corso degli anni: al giorno d'oggi, l'Emirates Stadium (casa dell'Arsenal, con sede a Islington) dista appena 6,4 km dal Tottenham Hotspur Stadium, nel quale gli Spurs giocano le partite casalighe, che ha sede a Haringey. Nel corso degli anni non sono mancate partite spettacolari tra le due squadre, come il 6-0 dell'Arsenal ai danni del Tottenham nel 1935, oppure la semifinale di FA Cup nel 1991, nella quale gli Spurs superarono i gunners per 3-1 e si qualificarono per la finale (poi vinta) contro il Nottingham Forest.

In questa stagione, le due squadre stanno attraversando momenti completamente differenti: i gunners si trovano al secondo posto in classifica a pari punti con il Nottingham Forest, a sei lunghezze di distacco dal Liverpool in testa (con una partita in meno). Nell'ultima gara di Premier League, i gunners hanno trovato il pareggio contro il Brighton in trasferta, ma, prima di questa sfida, erano arrivate tre vittorie consecutive. In ogni caso, vincere domani contro i rivali del Tottenham diventa un obbligo per Arteta e i suoi, se vogliono credere ancora nel sogno campionato, anche perché i reds saranno impegnati nello scontro diretto proprio contro il Nottingham Forest, perciò l'Arsenal deve approfittarne. Gli Spurs, invece, sono addirittura al dodicesimo posto in classifica con appena 24 punti conquistati in 20 giornate. Postecoglou e i suoi non vincono da ben quattro giornate in Premier League e la zona Europa è lontanissima: l'ultimo successo risale al 15 dicembre, quando gli Spurs superarono il Southampton 5-0. Da allora, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio, perciò, riuscire a conquistare un buon risultato domani all'Emirates Stadium sarebbe importante per rilanciarsi, anche a livello psicologico.

Le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

Arsenal (4-3-3): Neto; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Merino, Rice, Odegaard; Sterling, Gabriel Jesus, Martinelli. All.Arteta.

Tottenham (4-3-3): Forster; Pedro Porro, Dragusin, Gray, Spence; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. All. Postecoglou.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Arsenal e Tottenham sarà visibile mercoledì 15 gennaio alle 21 su Sky al canale Sky Sport Uno (201), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW.