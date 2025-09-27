Atletico-Real in tv e in streaming: dove vedere il derby di Madrid

Madrid, 27 settembre 2025 – Oggi a Madrid si respira un'aria diversa. La città si divide: da un lato il Real di Xabi Alonso, dall'altro l'Atletico di Simeone, è il giorno del derby. Le due squadre stanno attraversando un periodo decisamente diverso: il Real Madrid è l'unica squadra a punteggio pieno con 18 punti conquistati in 6 partite, 14 gol fatti e appena 3 subiti. Xabi Alonso ha trovato la quadra e sta demolendo tutti gli ostacoli che gli si palesano davanti. Anche in Europa, i blancos sono partiti con il piede giusto, vincendo 2-1 contro l'Olympique Marsiglia all'esordio. L'Atletico Madrid, invece, non ha iniziato altrettanto bene: i colchoneros hanno conquistato solo nove punti in sei gare e si trovano all'ottavo posto insieme al Betis. Simeone ha avuto diversi problemi in questo inizio di stagione ma nelle ultime gare c'è stata una ripresa. Sia in Champions League, dove l'Atletico ha quasi acciuffato il pareggio ad Anfield contro il Liverpool, che in Liga, dove nello scorso turno contro il Rayo Vallecano ha ritrovato la vittoria. Quella di oggi sarà la sfida tra Kilyan Mbappé e Julian Alvarez: il francese è a quota 7 reti, mentre l'argentino insegue a 4, al pari di Ferran Torres. Julian Alvarez è stato il protagonista principale della vittoria dello scorso turno contro il Rayo Vallecano ed è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle ancora una volta, per riaccendere le speranze dei tifosi del colchoneros. La gara di oggi, infatti, sarà importante anche per capire quale sarà la dimensione dell'Atletico Madrid: in caso di vittoria del Real, Xabi Alonso e i suoi si porterebbero a ben 12 punti di distacco da Simeone, che, a quale punto, potrebbe quasi sicuramente abbandonare la lotta al titolo. Chi osserverà attentamente questa sfida è anche il Barcellona di Flick, impegnato domani alle 18:30 contro la Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Real Madrid

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Javi Galan; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Alvarez, Griezmann. All: Simeone. Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militão, Hujisen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Guler, Vinícius Jr; Mbappé. All: Xabi Alonso.

Dove vedere Atletico Madrid – Real Madrid in tv e in streaming

La gara tra Atletico Madrid e Real Madrid sarà visibile oggi dalle ore 16:15 su DAZN, ma anche in chiaro su Italia 1.