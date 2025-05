La Liga: il Barcellona è campione di Spagna, Athletic Bilbao in Champions

Barcellona 16 maggio 2025 - Il Barcellona fa il suo dovere: vince il derby cittadino contro l'Espanyol e si laurea Campione di Spagna con due giornate di anticipo. Il Real Madrid ha rimandato il verdetto vincendo il suo turno infrasettimanale, ma non è bastato per tenere aperta oltre questa giornata La Liga. Non cambiano le gerarchie in zona Europa, anzi arrivano nuovi verdetti, mentre resta l'incertezza per la zona Conference League. Nei bassi fondi della classifica invece scatto salvezza per Girona e Siviglia, mentre il Las Palmas è la seconda retrocessa aritmeticamente di questa stagione.

L'esito delle partite della settimana

Turno infrasettimanale di Liga spagnola che si apre già nella serata di martedì con tre partite dal peso specifico abbastanza importante, due in particolare per la zona salvezza. Il Girona infatti era impegnato a Valaldolid, dove lo 0-1 firmato da Stuani è bastato a superare i biancoviola e a ottenere la salvezza aritmetica in questa stagione. Allo stesso modo il Siviglia si impone sul Las Palmas allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. Il successo degli andalusi è spinto dalla rete di Pascual ed esattamente come successo per i catalani, allo stesso modo, con il medesimo risultato, questi tre punti valgono la salvezza per i biancorossi. Contestualmente il ko costerà al Las Palmas a giornata conclusa la retrocessione in La Liga 2. È stato un martedì con un solo risultato visto, anche la sfida nei Paesi Baschi tra Real Sociedad e Celta Vigo infatti termina per 0-1 in favore dei galiziani e di fatto esclude dalla corsa all'Europa la squadra di San Sebastian.

Il Real Madrid scende in campo al mercoledì e vince per 2-1 la propria sfida contro il Maiorca, ribaltando lo svantaggio iniziale. Questa vittoria rimanda di ventiquattro ore la festa titolo del Barcellona, costringendoli a vincere il derby per festeggiare il titolo. Il Villareal si impone per 3-0 sul Leganes e offre l'occasione al Deportivo Alaves di accelerare verso la salvezza. I baschi infatti superano il Valencia per 1-0 a Vitoria-Gasteiz. Un successo che può rivelarsi fondamentale per la permanenza in massima serie spagnola.

Il turno si è concluso nella serata di giovedì, con un pari molto divertente a Madrid tra Rayo Vallecano e Real Betis per 2-2. Un pari che fa da anticamera a tre successi, tutti arrivati con il medesimo punteggio conclusivo. L'Osasuna si impone sull'Atletico Madrid a Pamplona per 2-0, con Budimir ancora in gol e terzo marcatore della stagione di La Liga. Successo anche per l'Athletic Club di Bilbao per 0-2 a Getafe, una vittoria che vale ai baschi la qualificazione in Champions League per l'anno prossimo. Un ritorno atteso ben 11 anni per la squadra biancorossa. Tutti gli occhi questa giornata erano però puntati sul derby di Barcellona. In casa dell'Espanyol infatti arrivava il Barcellona, con match point per il titolo in corso per la squadra blaugrana. I padroni di casa soffrono, ma quando ripartono in profondità sanno far molto male. La squadra di Gonzalez non riesce però a segnare, mentre ci riesce Lamine Yamal, con un bellissimo sinistro a giro per mettere avanti il Barça, prima della rete di Lopez che chiude i conti. Questo successo nel derby vale infatti il titolo di Campione di Spagna a Flick e i suoi ragazzi, e arriva con due giornate di anticipo. Titolo numero 28 della storia del club in Liga e terzo trofeo stagionale.

I risultati della Liga giornata 36

Real Sociedad-Celta Vigo 0-1: 44' Gonzalez.

Real Valladolid-Girona 0-1: 80' Stuani.

Siviglia-Las Palmas 1-0: 52' Pascual.

Deportivo Alaves-Valencia 1-0: 79' rig. Joan Jordan.

Villareal-Leganes 3-0: 23' e 31' Perez, 45' Pepe.

Real Madrid-Maiorca 2-1: 11' Valjent (M), 68' Mbappé (R), 90+5' Ramon (R).

Getafe-Athletic Club 0-2: 76' Guruzeta, 89' Vivian.

Osasuna-Atletico Madrid 2-0: 25' Catena, 82' Budimir.

Rayo Vallecano-Real Betis 2-2: 37' De Frutos (V), 45+6' Lejeune (V), 51' Cucho Hernandez (B), 61' rig. Isco (B).

Espanyol-Barcellona 0-2: 53' Yamal, 90+6' Lopez.

Classifica La Liga giornata 36

Barcellona 85, Real Madrid 78, Atletico Madrid 70, Athletic Club 67, Villareal 64, Real Betis 59, Celta Vigo 52, Rayo Vallecano 48, Osasuna 48, Maiorca 47, Valencia 45, Real Sociedad 43, Girona 41, Siviglia 41, Getafe 39, Espanyol 39, Deportivo Alaves 38, Leganes 34, Las Palmas 32, Real Valladolid 16.

Il Barcellona è aritmeticamente Campione di Spagna. Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Athletic Club sono aritmeticamente qualificate alla prossima Champions League. Las Palmas e Real Valladolid sono aritmeticamente retrocesse in La Liga 2.