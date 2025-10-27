Barcellona, De Jong contro Carvajal: “Se voleva parlare con Yamal poteva chiamarlo”

Barcellona, 27 ottobre 2025 – Il campo ha emesso il suo verdetto: il Real Madrid ha vinto il Clasico e si è portato a +5 sul Barcellona in classifica. I blancos si sono imposti 2-1 con i gol di Mbappé e Bellingham, rispettivamente al 22' e al 43', mentre per i blaugrana l'unica rete è stata quella di Fermin Lopez, al 38'. Di questa partita si è parlato tantissimo, soprattutto nei giorni scorsi. Le parole di Lamine Yamal, infatti, hanno contribuito ad accendere ancora di più una rivalità sentitissima e hanno incendiato ulteriormente un match già di per sé incandescente. Durante un evento della Kings League, il numero 10 del Barcellona aveva attaccato il Real Madrid, paragonando i blancos ai Porcinos (squadra di Kings League spagnola), in quanto, a detta sua, entrambe rubano e si lamentano. Queste parole non sono andate giù ad alcuni giocatori del Real Madrid, su tutti Dani Carvajal e Vinicius Jr. Subito dopo il triplice fischio, infatti, c'è stato un battibecco tra i due giocatori del Real Madrid e il numero 10 del Barcellona, che poi è degenerato in un parapiglia che ha coinvolto entrambe le panchine, fino all'intervento della Policia Nacional per raffreddare gli animi. Sulla questione è intervenuto anche Frenkie de Jong, fresco di rinnovo con il Barcellona, che in zona mista ha commentato quanto successo e soprattutto il comportamento di Carvajal: “Se Carvajal voleva parlare con Yamal poteva chiamarlo o scrivergli, tanto sono compagni di nazionale e si conoscono. Non capisco perché abbia voluto fare una sceneggiata così in campo”. Ora Xabi Alonso guarda Flick dall'alto e deve difendere la vetta della classifica già dal prossimo turno, con il suo Real Madrid che sarà impegnato in casa contro il Valencia. Il Barcellona, invece, deve immediatamente archiviare la sconfitta del Bernabeu e rimettersi in corsa per riacciuffare i blancos in vetta alla classifica. Per Flick e i suoi, l'avversario del prossimo turno sarà l'Elche, squadra che in questo momento si trova all'ottavo posto in classifica ed è reduce da due sconfitte nelle ultime tre gare.