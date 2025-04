Barcellona, contro il Real torna Ter Stegen. Orario e dove vedere la partita

Barcellona, 25 aprile 2025 – Ci siamo, domani alle 22 andrà in scena la finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno raggiunto la finale dopo aver superato l'Atletico Madrid in semifinale, mentre i blancos hanno avuto la meglio sulla Real Sociedad. Questa finale ha un sapore diverso per le due squadre: il Barcellona, infatti, insegue il sogno triplete, mentre per il Real Madrid potrebbe rappresentare l'unico trofeo stagionale. Flick e i suoi occupano la prima posizione in Liga con 76 punti conquistati, 4 in più della squadra di Ancelotti, e il mister tedesco ha ammesso come il triplete sia un sogno, ma la sua squadra ce la metterà tutta per conquistarlo. Per questo, dovrà fare i conti anche con la semifinale di andata di Champions League contro l'Inter, che si giocherà mercoledì 30 aprile in Spagna, ed evitare un dispendio di energie troppo elevato, ma è consapevole che per conquistare il triplete il primo passo da fare sarà riuscire a vincere domani. Per questo finale di stagione, l'ex allenatore del Bayern Monaco avrà un'arma in più: nella lista convocati dei blaugrana, infatti, è comparso nuovamente il nome di Marc-André Ter Stegen, dopo l'infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro dello scorso settembre. Dopo questo fatto, il Barcellona è andato alla ricerca di un nuovo portiere e ha scelto di tesserare l'ex Juventus Szczesny, che si era da poco ritirato dal calcio giocato. Nel corso della stagione, il polacco ha dimostrato di essere ancora un portiere eccellente, fino a diventare un punto cardine della squadra, per poi rinnovare il contratto con i blaugrana per un'ulteriore stagione. Il rientro di Ter Stegen può mettere in discussione la titolarità di Szczesny? Data la lunga assenza dai campi, è difficile che il tedesco riesca a spodestare l'ex Juventus, almeno per quanto riguarda questo finale di stagione. Per questo, nella gara di domani e anche contro l'Inter dovrebbe giocare Szczesny, con il numero 1 che tornerà ad essere un titolare nella prossima stagione. Per un Ter Stegen che rientra c'è un Lewandowski che alza bandiera bianca: l'attaccante ha riportato una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra e non potrà essere della partita, per questo Flick è al lavoro per trovare delle soluzioni alternative per fare male al Real Madrid.

Dove vedere la finale di Coppa del Re

La finale tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile in diretta domani dalle 22 sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.