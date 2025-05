Barcellona-Real Madrid in tv e in streaming: dove vedere il clasico

Barcellona, 10 maggio 2025 – La sconfitta in Champions contro l'Inter ha fatto male al Barcellona di Flick, che però deve già pensare al campionato, con il clasico contro il Real Madrid che andrà in scena domani alle 16:15. Le due squadre sono separate da quattro punti: i blaugrana sono in testa con 79, mentre i blancos inseguono a quota 75. Il match di domani, quindi, determinerà la Liga: in caso di vittoria, il Barcellona farebbe lo scatto decisivo verso la vittoria del titolo, dato che si porterebbe a +7 con tre gare rimanenti, mentre se dovesse vincere il Real Madrid si riaprirebbe tutto, in quanto i punti di distacco tra le due squadre si ridurrebbero a uno, con gli ultimi 270 minuti di campionato che sarebbero incandescenti. Il Barcellona deve rispondere al pesante ko di San Siro, che ha infranto il sogno triplete, perciò un risultato positivo domani diventerebbe fondamentale anche per quanto riguarda il fattore mentale. Questo sarà l'ultimo clasico di Ancelotti, che a fine stagione abbandonerà il Real Madrid. L'allenatore italiano, infatti, lascerà la panchina dei blancos con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, fissata per il 2026, e domani sarà l'ultima volta che guiderà le merengues nella gara contro gli acerrimi rivali, con Xabi Alonso che prenderà il suo posto. In questa stagione, le due squadre si sono affrontate altre tre volte: 26 ottobre 2024 al Bernabeu per l'undicesima giornata di campionato, con i blaugrana che hanno vinto 4-0; il 12 gennaio per la finale di Supercoppa spagnola, nella quale sono stati ancora Flick e i suoi ad avere la meglio; e infine lo scorso 26 aprile, con il Barcellona che si è aggiudicato la finale di Coppa del Re ai tempi supplementari, grazie alla rete di Koundé al 116'. Domani, quindi, andrà in scena il quarto scontro in questa stagione tra Real Madrid e Barcellona, che sarà fondamentale per i discorsi riguardanti la vittoria della Liga.

Le probabili formazioni di Barcellona – Real Madrid

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick. Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Asencio, Tchouameni, Garcia; Valverde, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti.

Dove vedere Barcellona – Real Madrid in tv e in streaming

La gara tra Barcellona e Real Madrid sarà visibile alle 16:15 di domani, domenica 11 maggio, su Dazn.