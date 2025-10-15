Barcellona, ufficiale il rinnovo di De Jong: prolungamento fino al 2029

Barcellona, 15 ottobre 2025 – La storia d'amore tra Frenkie De Jong e il Barcellona prosegue. Il club blaugrana, infatti, ha annunciato il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno del 2029. L'olandese è ormai una colonna della squadra: arrivato in Spagna nell'estate del 2019, con i blaugrana ha collezionato 260 presenze, segnando 18 gol. Per lui, sei trofei con il Barcellona: due Coppe di Spagna (nel 2020-21 e nel 2024-25), due Supercoppe spagnole (2023 e 2025) e due campionati (2022-23 e 2024-25). Flick conta tantissimo sull'olandese, che insieme a Pedri e il faro del centrocampo e uno dei titolarissimi della squadra. Per questo, il club ha deciso di rinnovarlo, anche per scacciare via le big europee pronte ad avvinghiarsi sul giocatore in caso di mancato accordo. Non è un mistero, infatti, che alcune squadre come il Manchester United osservassero attentamente la situazione dell'olandese. I red devils monitoravano l'ex Ajax già da diverse stagioni, ma con questo rinnovo la certezza è che il matrimonio tra Frenkie de Jong e il Barcellona durerà ancora per tanto tempo.

Il centrocampista stesso, dopo l'ufficialità del rinnovo, ha ammesso come si trovi bene al Barcellona e voglia restare in Catalogna ancora per molti anni, in quanto indossare la maglia blaugrana era il suo sogno da bambino. Con il rinnovo del contratto coincide anche un aumento della clausola rescissoria, che ora è arrivata a 500 milioni. Dopo gli impegni con la nazionale, con le vittorie contro Finlandia e Malta (entrambe per 4-0), de Jong è tornato a Barcellona e si prepara alle prossime sfide dei blaugrana. Il prossimo impegno della squadra di Flick sarà sabato contro il Girona, con il fischio d'inizio in programma per le 16:15, mentre martedì i blaugrana ospiteranno l'Olympiakos per la terza giornata di Champions League.

Il prossimo fine settimana, invece, andrà in scena la partita delle partite, ovvero il “Clasico” contro il Real Madrid. In questo momento, Barça e Real sono le candidate principali alla vittoria finale della Liga, perciò il “Clasico” sarà fondamentale per le sorti del campionato, con de Jong che sogna di vincere e di festeggiare il rinnovo contrattuale con un gol.