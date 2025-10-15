Barcellona, sarà un Clasico senza Lewandowski

Barcellona, 15 ottobre 2025 – Ultime partite delle nazionali, ma la ripresa dei campionati è più vicina che mai. Dopo una settimana di pausa, quindi, si riaccenderanno le maggiori competizioni europee per un mese di ottobre infuocato. Tanti scontri decisivi e big match che ci accompagneranno fino alla prossima sosta, dopo il 9 novembre. Tra i campionati che riprenderanno c'è anche la Liga, che nelle prossime settimane si infiammerà per la partita delle partite, il “Clasico” tra il Barcellona di Flick e il Real Madrid di Xabi Alonso. In questo momento, i blancos sono in cima alla classifica con 21 punti conquistati in nove giornate grazie a sette vittorie e una sola sconfitta, nel derby di Madrid contro l'Atletico. La squadra di Xabi Alonso è una vera e propria macchina da guerra capace di segare 19 gol e di subirne 9 e vuole a tutti i costi sedersi sul trono di Spagna al termine della stagione. Il Barcellona, invece, si trova al secondo posto con due punti in meno del Real: sei vittorie, un pareggio e una sconfitta per gli uomini di Flick, quest'ultima rimediata nello scorso turno contro il Siviglia. Il campionato spagnolo riprenderà venerdì con la sfida tra Real Oviedo ed Espanyol, mentre il Barcellona giocherà sabato alle 16:15 contro il Girona, ma dovrà fare a meno di Robert Lewansowski. L'attaccante polacco, infatti, durante gli impegni con la sua nazionale ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Brutta tegola per il Barcellona, che perde l'attaccante per almeno un mese e, quindi, non sarà disponibile nemmeno per il Clasico contro il Real Madrid, in programma per domenica 26 ottobre alle 14 al Bernabeu. Per questo, Flick dovrà riorganizzare il suo attacco senza il bomber polacco e cercare un modo per far male al Real Madrid, squadra che, proprio come il Barcellona, ha incassato nove reti in questo inizio di stagione. Finora, Lewandowski ha segnato quattro gol in sette presenze in Liga, con l'ultima rete che risale al 28 settembre, nel match vinto per 2-1 contro la Real Sociedad. Ora, però, dovrà stare fermo per un po' per recuperare dall'infortunio e non potrà aiutare i suoi compagni nel “Clasico” contro il Real Madrid.