Barcellona, in stand-by nico Williams: non deve diventare un nuovo ‘caso Olmo’

Barcellona, 30 giugno 2025 – Ormai è chiaro: Nico Williams ha scelto il Barcellona. Dopo esserci andato vicino la scorsa estate, per poi restare all'Athletic Bilbao, quest'anno il giocatore sembra destinato a vestire la maglia blaugrana. Anche durante l'interesse iniziale da parte del Bayern Monaco, alla ricerca di un giocatore che potesse sostituire Leroy Sané, l'ala spagnola ha sempre messo il Barcellona prima di tutto. Dal canto suo, il club blaugrana è ben lieto di acquistare il classe 2002 di Pamplona, in modo da ricreare il tandem magico con Lamine Yamal che ha fatto le fortune della Spagna durante lo scorso Europeo giocatosi in Germania. L'acquisto di Nico Williams, inoltre, aumenterebbe ancora di più la qualità del reparto offensivo del Barcellona, che vuole riconfermarsi in Spagna e provare a vincere la Champions League dopo essersi fermata in semifinale nella passata edizione.

La trattativa si è fermata: ecco perché

Qualche giorno fa sembrava tutto fatto per il passaggio di Nico Williams al Barcellona, con il club spagnolo che è deciso a pagare la clausola rescissoria all'Athletic Bilbao, ma nelle ultime ore la trattativa si è fermata. Alla base dello stop ci sarebbe la richiesta di alcune garanzie da parte del giocatore, che non vorrebbe vivere un nuovo “caso Dani Olmo”.

Il caso Olmo

Il centrocampista spagnolo, infatti, è stato acquistato il 9 agosto del 2024 dal Lipsia, ma per tesserarlo la società ha dovuto aspettare fino al 26 dello stesso mese solo dopo l'infortunio di Andreas Christensen.

A gennaio, però, sono subentrati ulteriori problemi: con il ritorno dall'infortunio del difensore danese, il Barcellona non ha potuto procedere con il tesseramento definitivo del giocatore e solo dopo il ricorso al Consiglio Superiore dello Sport il caso è stato risolto. Nonostante la trattativa tra Barcellona e Athletic Bilbao per il passaggio di Nico Williams dai baschi ai blaugrana fosse ben avviata, si dovrà ancora attendere e solo nelle prossime settimane si saprà se l'attaccante diventerà un compagno di squadra di Yamal e Lewandowski.

Le proteste dei tifosi

Nel frattempo, i tifosi della squadra basca hanno espresso tutto il loro disprezzo per questa trattativa, deturpando un murales dedicato al giocatore nel quartiere basco di Lutxana. Dopo aver danneggiato l'opera d'arte in una prima occasione, il 21 giugno, con l'artista Carlos Lopez che era intervenuto per risolvere il problema, il murales è stato nuovamente oggetto di atti vandalici appena una settimana dopo. In ogni caso, la trattativa con il Barcellona è in stand-by: solo dopo le garanzie economiche dei blaugrana si pootrà chiudere definitivamente.