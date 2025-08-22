Bayern Monaco – Lipsia in tv e in streaming: dove vedere il big match di Bundesliga

Monaco di Baviera (Germania), 22 agosto 2025 – La Bundesliga parte col botto, con il big match tra Bayern Monaco e Lipsia che inaugurerà la nuova edizione del campionato tedesco. Tanta curiosità sui campioni in carica, che devono partire con il piede giusto per dimostrare ancora una volta di essere i favoriti per la vittoria finale. Ci saranno dei volti nuovi nella squadra di Kompany, uno su tutti è sicuramente Luis Diaz, arrivato nel calciomercato estivo dal Liverpool per 75 milioni di euro. Il giocatore colombiano si è presentato nel modo migliore davanti ai suoi nuovi tifosi, segnando il gol del momentaneo 2-0: questa sera, alle 20:30, proverà a fare lo stesso contro il Lipsia, per iniziare nel modo migliore anche in campionato. Davanti ai bavaresi ci sarà un Lipsia diverso rispetto alla scorsa stagione, soprattutto in attacco, dove non ci sarà più Sesko. Dopo due stagioni con 87 presenze e 39 gol totali, lo sloveno è passato al Manchester United per 85 milioni di euro, diventando la nuova punta di riferimento di Amorim. Per il Lipsia si è trattato di un'uscita importante e ora sono in tanti a chiedersi come reagirà la squadra a questa cessione: già dalla partita di oggi ci potranno essere delle risposte. Il Lipsia l'anno scorso ha chiuso al settimo posto con soli 51 punti conquistati: l'obiettivo della squadra è sicuramente fare meglio e riuscire a qualificarsi per l'Europa che conta e il nuovo allenatore Ole Werner (ex Werder Brema) vuole partire con il piede giusto, magari riuscendo a fare il colpaccio in trasferta contro il Bayern Monaco. In ogni caso, l'appuntamento è per questa sera alle 20:30 all'Allianz Arena, con il fischio d'inizio di Bayern Monaco – Lipsia che coinciderà con l'inizio della nuova stagione di Bundesliga.

Probabili formazioni di Bayern Monaco – Lipsia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Diaz; Kane. All. Kompany.

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Simons; Bakayoko, Openda, Nusa. All. Werner.

Dove vedere Bayern Monaco – Lipsia in tv e in streaming

La gara tra Bayern Monaco e Lipsia sarà visibile alle 20:30 su Sky al canale Sky Sport Mix (211), ma anche in streaming su Sky Go e NOW.