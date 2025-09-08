Bayern Monaco, Uli Hoeness tra Luis Diaz e conti in regola: frecciata al Barcellona?

Monaco di Baviera, 8 agosto 2025 – Che voto dare al mercato del Bayern Monaco? In questa sessione di trasferimenti appena trascorsa, i bavaresi hanno scelto di muoversi con cautela, rinforzandosi il tanto giusto con pochi colpi, seppur mirati. I tre acquisti più degni di nota sono certamente Luis Diaz (dal Liverpool), Nicolas Jackson (dal Chelsea) e Jonathan Tah, dal Bayer Leverkusen. Il più oneroso è stato il colombiano, trasferitosi in Germaina per circa 70 milioni: dopo la cessione di Sané al Galatasaray è stato lui il profilo individuato per rinforzare le corsie laterali e il 30 luglio è arrivata la fumata bianca definitiva, che ha sancito il passaggio classe 1997 da Liverpool a Monaco di Baviera. A una settimana dalla chiusura del mercato, il presidente onorario del club, Uli Hoeness, ha fatto il bilancio della sessione di trasferimenti appena trascorsa, soffermandosi soprattutto sul colombiano. Queste sono state le sue parole a Sport 1: “Luis Diaz è stato l'ultimo trasferimento a titolo definitivo che abbiamo fatto: dobbiamo stare attenti alla situazione finanziaria, avete visto il Barcellona? Loro sono l'esempio perfetto di cosa succede quando compri e poi finisci con 1,2 miliardi di debiti e non puoi più fare nulla”. Come si può vedere, nel discorso non è mancata la frecciata alla squadra blaugrana, che da tempo è alle prese con una grave crisi finanziaria. Negli ultimi anni, il Barcellona è stato protagonista di diverse situazioni complicate, sia per l'acquisto che per la registrazione dei giocatori. Nella scorsa stagione, per esempio, i blaugrana avevano avuto difficoltà nella gestione del “caso Dani Olmo”, con quest'ultimo che per un periodo è stato escluso dalla rosa del Barcellona a seguito del ritorno dall'infortunio di Christensen, e solo dopo che il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha accolto il ricorso il club è riuscito a tesserarlo nuovamente. In ogni caso, il messaggio del Bayern Monaco è chiaro, così come la frecciata al Barcellona: le due squadre, per ora, non si affronteranno nella prossima Champions League, ma chissà che più avanti non possa andare in scena la partita tra catalani e bavaresi che, dopo queste dichiarazioni, sarà ancora più infuocata.