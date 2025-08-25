Bundesliga: Bayern subito dominante, Amburgo riparte da un pareggio

Berlino (Germania) 25 agosto 2025 - Stagione nuova e vecchie abitudini per il Bayern Monaco, subito dominante al suo debutto stagionale in Bundesliga. I ragazzi di Kompany vogliono subito dettare il passo e maltrattano il Lipsia, mentre le altre big steccano quasi tutte al debutto. Kane è già leader della classifica marcatori con una tripletta, mentre il Dortmund viene fermato sul pari dal St. Pauli. C'era grande attesa per il ritorno in Bundesliga dell'Amburgo. Gigante del calcio tedesco incastrato in Bundesliga-2 per ben sette stagioni, riabbraccia la massima serie con un pareggio casalingo.

L'esito delle partite del weekend

I campioni in carica di Germania aiutano a levare il sipario su questa nuova stagione di Bundesliga. Bayern Monaco e RB Lipsia sono le due squadre che aprono il campionato tedesco e il risultato è di quelli dominanti in favore dei ragazzi di Kompany. I bavaresi si impongono con un tennistico 6-0 contro la squadra del gruppo Red Bull. Kane ne segna tre, ma c'è gloria anche per Olise, doppietta, e Luis Diaz il quale bagna il debutto in Bundes con una rete. Al sabato invece lo Stoccarda avrebbe modo di dimenticare la sconfitta in Supercoppa, ma rimane al palo, battuta per 2-1 dall'Union Berlino. Proprio come successo nella sfida di dieci giorni fa i vincitori della DFB-Pokal subiscono il doppio vantaggio avversario e non riescono più a rimontare.

Steccano il debutto anche Bayer Leverkusen e Friburgo. Le aspirine trovano in fretta il vantaggio con Quansah, salvo poi vedersi ribaltati dall'Hoffenheim che si impone con il risultato di 1-2. Per i bianconeri invece in gol l'italiano Vincenzo Grifo: l'azzurro dal dischetto rende meno pesante il passivo contro l'Augsburg per l'1-3 di fine gara. Dopo aver mantenuto la massima categoria in seguito agli spareggi di giugno, l'Heidenheim non comincia bene la Bundesliga, battuta 1-3 dal Wolfsburg. In rete due ex Bologna per i biancoverdi, con Skov Olsen a sbloccare il risultato e Svanberg a firmare il nuovo vantaggio prima della rete di Amoura che chiude di fatto la gara.

Tra le big non stecca il proprio debutto l'Eintracht Francoforte. Le Aquile di Germania anche senza Ekitiké, ceduto a 95 milioni in estate al Liverpool, abbattono il Werder Brema con un netto 4-1, con i due classe 2005 Uzun e Bahoya in vetrina. Il turco confeziona due assist e mette la firma su un gol, mentre il francese realizza una doppietta. Boccato sul 3-3 ad Amburgo invece il Borussia Dortmund, che in dieci uomini non riesce ad avere ragione del St. Pauli. Guirassy sblocca le marcature poi sbaglia un rigore per regalare il doppio vantaggio ai suoi. Nonostante il pari dei padroni di casa, Anton e Brandt sembrano poter regalare i tre punti a mister Kovac, ma il giovane italiano Mane spende un fallo da rosso e calcio di rigore in favore degli avversari. Sinani ringrazia e rimette in corsa i suoi, prima del pareggio finale di Smith.

Sempre rimanendo in tema di Amburgo, sono serviti sette anni prima di rivedere l'HSV, la prima squadra della città, riabbracciare la massima serie. Proprio per questo c'era grande attesa per il debutto stagionale dei Dinosauri contro il Borussia Moenchengladbach. La partita in sé è divertente, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare la sfida, terminandola così sullo 0-0. L'altra neo-promossa invece, il Colonia, festeggia i tre punti alla prima stagionale contro il Mainz. Basta un gol di Bulter nel finale per regalare il successo agli ospiti.

Risultati Bundesliga giornata 1

Bayern Monaco-RB Lipsia 6-0: 27' Olise, 32' Diaz, 42' Olise, 64', 74' e 78' Kane.

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 1-2: 6' Quansah (B), 25' Asllani (H), 52' Lemperle (H).

Eintracht Francoforte-Werder Brema 4-1: 22' Uzun (F), 25' e 47' Bahoya (F), 48' Njinmah (W), 70' Knauff (F).

Friburgo-Augsburg 1-3: 32' Giannoulis (A), 42' Matsima (A); 45+2' Wolf (A), 58' rig. Grifo (F).

Heidenheim-Wolfsburg 1-3: 20' Skov Olsen (W), 29' Scienza (H), 66' Svanberg (W), 87' rig. Amoura (W).

Union Berlino-Stoccarda 2-1: 18' e 45+4' Ansah (U), 86' Tomas (S).

St. Pauli-Borussia Dortmund 3-3: 34' Guirassy (B), 50' Hountondji (S), 67' Anton (B), 74' Brandt (B), 86' rig. Sinani (S), 89' Smith (S).

Mainz-Colonia 0-1: 90' Bulter.

Borussia Moenchengladbach-Amburgo 0-0.

Classifica Bundesliga giornata 1

Bayern Monaco 3, E. Francoforte 3, Wolfsburg 3, Augusburg 3, Union Berlino 3, Hoffenheim 3, Colonia 3, B. Dortmund 1, St. Pauli 1, Amburgo 1, Borussia Mon. 1, Bayer Leverkusen 0, Stoccarda 0, Mainz 0, Friburgo 0, Heidenheim 0, W. Brema 0, Rb Lipsia 0.