Bundesliga: Bayern e Borussia pari nel Der Klassiker, ma il Leverkusen non ne approfitta

Berlino 14 aprile 2025 – Alla vigilia di questo turno c'erano tutte le carte in regola per poter poter vedere una nuova apertura del duello per il titolo in vetta, ma così non è stato. Il Bayern Monaco sopravvive al Der Klassiker contro il Borussia Dortmund, mentre il Bayer Leverkusen non riesce ad approfittare del calendario fitto dei bavaresi per accorciare in classifica. Alle loro spalle invece torna a vita il Lipsia, il quale rientra in zona Champions League. In fondo alla classifica scatto salvezza tra Hoffenheim e St.Pauli.

L'esito delle partite del weekend

Nel calcio non è mai detta l'ultima parola, ma se c'era un'occasione per il Bayer Leverkusen di riaprire la lotta scudetto in vetta, questa giornata era sicuramente un'occasione da sfruttare. Il Bayern Monaco infatti dopo il quarto di finale d'andata contro l'Inter in Champions League, è sceso in campo nel Der Klassiker contro il Borussia Dortmund in una partita spettacolare. Quattro reti complessive e un risultato finale di 2-2 che alla fine soddisfa sia la capolista sia i gialloneri. Decisamente meno soddisfatto è invece Xabi Alonso, i cui ragazzi rimangono impantanati sullo 0-0 nella sfida contro l'Union Berlino. Una partita brutta dove il Leverkusen non riesce a far valere la sua maggiore qualità, bloccato dalla fase difensiva molto ben organizzata dei berlinesi.

La giornata però era già iniziata il venerdì sera quando Wolfsburg e Lipsia hanno dato vita a un bellissimo spettacolo.

Alla fine la squadra di Low festeggia per 2-3 il successo fuori casa, grazie alla doppietta di un super Xavi Simons, giocatore di un livello superiore quando in questo tipo di serate. Vince fuori casa anche il Friburgo contro il Borussia Monchengladbach, ribaltando lo svantaggio iniziale dopo l'autorete di Gunter. Sempre nelle zone nobili della classifica il Francoforte ha vita facile contro l'Heidenheim, imponendosi per 3-0, mentre perde ancora lo Stoccarda: terzo ko nelle ultime quattro; superato per 1-2 dal Werder Brema.

Non saranno cambiate molto le gerarchie in vetta, ma questa giornata potrebbe aver detto molto nella lotta per non retrocedere. Il St Pauli vince per 1-2 la sfida salvezza contro il Kiel, mentre l'Hoffenheim sorprende il Mainz e si impone per 2-0, permettendo a entrambe di allungare in maniera importante sulla zona rossa a cinque giornate dalla fine del campionato. Perde anche il Bochum, sconfitto in casa dall'Augsburg con il risultato di 1-2, allungando così la forbice tra zona retrocessione e salvezza.

Risultati Bundesliga giornata 29

Wolfsburg-RB Lipsia 2-3: 11' Openda (R), 26' e 49' Simons (R), 58' Fischer (W), 75' Skov Olsen (W).

Borussia Mon.-Friburgo 1-2: 14' aut Funter (B), 16' Osterhage (F), 90' Manzambi (F).

Bayer Leverkusen-Union Berlino 0-0.

Kiel-St. Pauli 1-2: 21' Bernhardsson (K), 34' Sinani (S), 90+2 aut Geschwill (S).

Hoffenheim-Mainz 2-0: 4' e 32' Kramaric.

Bochum-Augsburg 1-2: 16' Essende (A), 60' Hofmann (B), 90' Komur (A).

Bayer Monaco-Borussia Dortmund 2-2: 48' Beier (D), 65' Guerreiro (M), 69' Gnabry (M), 75' Anton (D).

Stoccarda-Werder Brema 1-2: 19' Stergiou (S), 32' e 90' Burke (W).

Eintracht Francoforte-Heidenheim 3-0: 10' Bahoya, 42' Koch, 71' Ekitiké.

Classifica Bundesliga giornata 29

Bayern Monaco 69, Bayer Leverkusen 63, Eintracht Francoforte 51, RB Lispia 48, Mainz 46, Friburgo 45, Borussia Mon. 44, B. Dortmund 42, Werder Brema 42, Augsburg 42, Stoccarda 40, Wolfsburg 38, Union Berlino 34, Hoffenheim 30, St. Pauli 29, Heidenheim 22, Bochum 20, Kiel 18.

Bayern Monaco e Bayer Leverkusen aritmeticamente qualificate per la prossima stagione di Uefa Champions League.