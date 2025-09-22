Bundesliga: Bayern ancora perfetto, ma il Dortmund è in scia. Prima vittoria per l'Amburgo

Berlino (Germania) 22 settembre 2025 - Solo due squadre in tutta la Bundesliga restano ancora senza sconfitte e in maniera del tutto prevedibile sono Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I due giganti del calcio tedesco sono in vetta al campionato già dopo 4 giornate, con i bavaresi a punteggio pieno e i vestfaliani due punti dietro. In questo weekend si festeggiano anche le prime vittorie in campionato di Mainz e Amburgo, mentre proseguono le difficoltà di Bayer Leverkusen e Borussia Monchengladbach. Primi ko per Colonia e St. Pauli per una stagione dove ancora si devono delineare le forze della lotta europea tra avvii stentati e sorprese.

L'esito delle partite del weekend

Continua la ripresa dello Stoccarda dopo le difficoltà di inizio stagione. La squadra biancorossa nelle ultime battute di mercato ha perso il suo uomo più rappresentativo in Nick Woltemade, partito per circa 75 milioni di euro direzione Newcastle. Un colpo duro visto l'avvio complicato tra Supercoppa persa e sconfitte consecutive all'esordio, ma al contrario gli svevi hanno ritrovato consistenza e in questo weekend hanno levato il sipario su questa quarta giornata con una vittoria. Lo Stoccarda infatti si impone sul St. Pauli 2-0 nonostante il rigore sbagliato da Stiller nel primo tempo. Demirovic grande protagonista con gol e assist e primo ko stagionale per la squadra della città di Amburgo.

Se una parte della città del Nord della Germania si rattrista per il primo ko stagionale, dall'altra parte c'è chi invece gioisce del primo successo dal ritorno in Bundesliga. L'HSV infatti si impone per 2-1 sull'Heidenheim in un incontro che già adesso è uno spareggio salvezza a tutti gli effetti. Tante occasioni da entrambe le parti, tanti errori, alla fine la spunta chi capitalizza meglio. Continuano invece le difficoltà dei rossoblù: lo scorso anno il sogno Europa in Conference League, conquistato nella prima storica stagione di Bundes, poi la paura con la salvezza arrivata solo agli spareggi. Ora dopo quattro partite la formazione del distretto di Stoccarda conta solo quattro ko e un avvio da buttare fin qui.

Nelle partite delle 15:30 di sabato non si sblocca però solo l'HSV, ma arrivano i primi tre punti anche per il Mainz. I biancorossi passeggiano sull'Augsburg con un netto 1-4 in trasferta. Kohr segna poi si fa espellere, ma per sua fortuna è il pomeriggio di Sano: gol e due assist per lui, questi ultimi arrivati in inferiorità numerica. I padroni di casa si rendono pericolosi solo nel finale, sprecando di fatto circa 40 minuti di superiorità numerica. Successo autoritario anche per il Friburgo: 0-3 sul campo del Werder Brema. Secondo successo consecutivo per Vincenzo Grifo e compagni, con l'italiano a segnare su rigore il primo dei tre gol del pomeriggio.

Tra le partite più interessanti delle 15:30 del sabato di Bundesliga c'era senza dubbio la trasferta a Hoffenheim del Bayern Monaco. La squadra di Kompany conferma l'avvio perfetto di stagione: tripletta per Harry Kane nell'1-4 inflitto ai biancoazzurri padroni di casa. Coufal segna la rete dell'orgoglio per i padroni di casa, prima del gol di Gnabry a chiudere definitivamente i conti. Sette partite ufficiali in stagione e altrettante vittorie per i bavaresi, a mandare un chiaro segnale non solo al campionato, ma anche alla Champions League, come fatto nel 3-1 della prima giornata contro il Chelsea.

Prova a restare in scia del Bayern il Lipsia. Dopo la pesante punizione ricevuta propria per mano dei bavaresi nella prima giornata, la squadra del gruppo Red Bull festeggia tre vittorie consecutive. Il successo dei tori tedeschi sul Colonia per 3-1 chiude il sabato della Bundesliga. Primo ko in campionato per i caproni della Renania.

La domenica di calcio tedesco si apre con uno spettacolare 3-4 tra Eintracht Francoforte e Union Berlino. La squadra della capitale abbatte le Aquile di Germania grazie alla tripletta di Burke. La partita sembra chiuso quando gli ospiti trovano il triplo gol di margine, ma la reazione dei biancorossi con le reti di Uzun e Burkardt regala un finale appassionante. Purtroppo per l'Eintracht però questo non basta a togliere i tre punti all'Union. Non riesce a dare continuità al successo del debutto Hjulmand sulla panchina del Bayer Leverkusen. I rossoneri vengono fermati nel recupero dal Borussia Monchengladbach, a propria volta autore di un avvio pessimo di stagione.

La quarta giornata di Bundesliga si conclude con il match della domenica alle 19:30 tra Borussia Dortmund e Wolfsburg. Test molto probante per la squadra di Niko Kovac, superato non senza difficoltà. I gialloneri dopo la fatica in Champions League contro la Juventus superano i biancoverdi per 1-0 grazie alla rete di Adeyemi. Partita molto equilibrata, dove la maggiore qualità dei padroni di casa è emersa, ma senza realmente imporsi nel confronto. Il successo lascia il Dortmund in scia del Bayern in classifica, con i gialloneri unica altra squadra ancora senza sconfitte in campionato.

Risultati Bundesliga giornata 4

Stoccarda-St. Pauli 2-0: 43' Demirovic, 50' El Khannouss.

Amburgo-Heidenheim 2-1: 42' Vuskovic (A), 59' Philippe (A), 90+3' Kolle (H).

Augsburg-Mainz 1-4: 14' Sano (M), 26' Kohr (M), 60' Nebel (M), 69' Sieb (M), 83' Essende (A).

Hoffenheim-Bayern Monaco 1-4: 44', 48' rig. e 77' rig. Kane (B), 82' Coufal (H), 90+9' Gnabry (B).

Werder Brema-Friburgo 0-3: 33' rig. Grifo, 54' Adamu, 75' aut. Coulibaly.

RB Lipsia-Colonia 3-1: 13' Ouedraogo (R), 23' Thielmann (C), 44' Romulo Cardoso (R), 45+4' Raum (R).

Eintracht Francoforte-Union Berlino 3-4: 9' Ansah (U), 32' Burke (U), 45+4' Brown (F), 53' e 56' Burke (U), 80' Uzun (F), 87' rig. Burkardt (F).

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach 1-1: 70' Tillman (L), 90+2' Tbakovic (M).

Borussia Dortmund-Wolfsburg 1-0: 20' Adeyemi.

Classifica Bundesliga giornata 4

Bayern Monaco 12, B. Dortmund 10, RB Lipsia 9, Colonia 7, St. Pauli 7, E. Francoforte 6, Friburgo 6, Stoccarda 6, Hoffenheim 6, U. Berlino 6, B. Leverkusen 5, Wolfsburg 5, Mainz 4, W. Brema 4, Amburgo 4, Augsburg 3, Borussia Mon. 2, Heidenheim 0.