Bundesliga: Bayern, Francoforte e Colonia a punteggio pieno, Ten Hag esonerato

Berlino (Germania) 1 settembre 2025 - Non esiste una giornata di Bundesliga senza colpi di scena e anche la seconda del campionato tedesco non delude. Il Bayern Monaco vince con fatica e fa due su due, ma restano attaccate Colonia ed Eintracht Francoforte. Il Dortmund festeggia il primo successo stagionale, mentre l'esperienza di Ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen è già finita dopo il pari di questa giornata contro il Werder Brema. Questa giornata era caratterizzata dalla sfida stracittadina, il derby, tra Amburgo e St.Pauli, vinto da quest'ultimi per ribadire la superiorità cittadina nonostante il ritorno in massima serie dei più titolati rivali.

L'esito delle partite del weekend

Aprire una giornata di campionato con un derby è un chiaro segnale di emozioni forti e pronte da essere vissute. Il Volksparkstadion di Amburgo ospita il primo episodio del derby cittadino tra HSV e St. Pauli. Sulla carta la squadra storica della città sono i padroni di casa, ma nelle ultimi stagioni è stata la formazione del quartiere portuale a tenere alta la bandiera della città del Nord del Paese. Una tradizione confermata anche dopo questo primo derby stagionale. Una rete per tempo permette al St. Pauli di portare a casa un successo prestigioso, che bissa il pari all'esordio contro il Borussia Dortmund.

Il piatto forte della Bundesliga però è come da tradizione il sabato pomeriggio, quando si disputano la maggior parte delle partite della giornata. Quattro partite si disputano alle 15:30 dove alcuni risultati hanno già portato ai primi esoneri dell'annata. Nello specifico a Brema il Bayer Leverkusen spreca non solo due volte un doppio vantaggio, ma anche la superiorità numerica e pareggia contro il Werder in un rocambolesco 3-3. La doppietta di Schick e la rete di Tillman sembravano poter valere a Ten Hag il primo successo stagionale, soprattutto dopo l'espulsione di Stark e la conseguente rete su rigore del bomber ceco ex Roma, che aveva fissato il punteggio sull1-3. Negli ultimi minuti infatti colpo di reni dei biancoverdi e pareggio che porta la dirigenza delle aspirine a sollevare dall'incarico il tecnico olandese ex Manchester United. Non riesce a scrollarsi di dosso il periodo complicato l'allenatore che ha fatto le fortune dell'Ajax per ben cinque stagioni prima dell'esperienza complicata in Premier League.

Primo successo stagionale invece per Lipsia e Stoccarda in altre due delle partite di sabato pomeriggio. La formazione del gruppo Red Bull infligge all'Heidenheim la sua seconda sconfitta consecutiva in campionato e ottiene i primi punti della propria stagione, poco prima di cedere Openda in prestito alla Juventus. I vincitori della DFB Pokal inece si mettono alle spalle la cessione di Woltemade al Newcastle, designato erede di Isak, con tre punti, ottenuti per merito della rete di Andres. Due successi che scacciano un po' di insicurezze da entrambi gli spogliatoi, i cui avvii complicati potevano complicare le rispettive stagioni molto ambiziose sulla carta.

Per concludere la giornata di sabato Eintracht Francoforte e Bayern Monaco vincono le loro sfide e mantengono il punteggio pieno in classifica. Prima le Aquile biancorosse superano in trasferta l'Hoffenheim in una partita difficile, ma molto ben gestita. La doppietta del giapponese Doan nella prima mezz'ora indirizza molto bene la gara, poi Uzun scrive la parole fine all'inizio della ripresa. Il gol di Promel nei minuti di recupero premia comunque gli sforzi dei padroni di casa per provare a rimettere in piedi il match. Spavento ben più importante preso invece dai bavaresi. La squadra di Kompany è soverchiante nei primi minuti e nei primissimi minuti del secondo tempo tocca anche i tre gol di margine, in maniera analoga quanto fatto dal Francoforte qualche ora prima. L'Augsburg però non ci sta e reagisce, accorciando le distanze fino al 2-3 firmato da Komur al 76'. L'inerzia della gara sembra tutta a favore della squadra di Augusta, ma alla fine campioni di Germania in carica serrano i ranghi e trovano il secondo successo in altrettante partite.

Tre partite nella giornata di domenica, con il Borussia Dortmund che festeggia il primo successo stagionale. La sfida del Signal Iduna Park contro l'Union Berlino è un assolo di Guirassy: doppietta per lui, prima del gol di Nmecha, che chiude i conti sul 3-0 finale. Il Mainz invece ottiene un pareggio solo nel finale di gara contro il Wolfsburg, ma con merito per la cattiveria con cui hanno attaccato il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Zehnter al 9' di gioco. Un punto a testa che soddisfa di più i biancorossi, rispetto ai biancoverdi. Nell'ultimo match della seconda giornata di Bundesliga, il neo-promosso Colonia segue l'esempio di Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte. Successo autoritario per i caproni di Germania: 4-1 ai danni di un Friburgo in difficoltà in queste prime partite di stagione.

Risultati Bundesliga giornata 2

Amburgo-St.Pauli 0-2: 19' Dzwigala, 60' Hountondji.

Hoffenheim-Eintracht Francoforte 1-3: 17' e 27' Doan (F), 51' Uzun (F), 90+1' Promel (H).

RB Lipsia-Heidenheim 2-0: 48' Baumgartner, 78' Romulo Cardoso.

Stoccarda-Borussia Monchengladbach 1-0: 79' Andres.

Werder Brema-Bayer Leverkusen 3-3: 5' Schick (B), 35' Tillman (B), 44' rig. Schmid (W), 64' rig. Schick (B), 76' Schmidt (W), 90+4' Couliblay (W).

Augusta-Bayern Monaco 2-3: 28' Gnabry (B), 45+4' Diaz (B), 48' Olise (B), 53' Jakic (A), 76' Komur (A).

Borussia Dortmund-Union Berlino 3-0: 44' e 58' Guirassy, 81' Nmecha.

Wolfsburg-Mainz 1-1: 9' Zehnter (W), 89' Amiri (M).

Colonia-Friburgo 4-1: 35' Kaminski (C), 47' Bulter (C), 56' Thielmann (C), 81' El Mala (C), 84' Eggstein (F).

Classifica Bundesliga giornata 2

Bayern Monaco 6, E. Francoforte 6, Colonia 6, B. Dortmund 4, St. Pauli 4, Wolfsburg 4, Augsburg 3, Stoccarda 3, Hoffenheim 3, Union Berlino 3, RB Lipsia 3, B. Leverkusen 1, Mainz 1, Borussia Mon. 1, Amburgo 1, Werder Brema 1, Heidenheim 0, Friburgo 0.