Bundesliga: Bayern Monaco campione, è il primo titolo per Harry Kane

Berlino 5 maggio 2025 - Uno dei campionati tedeschi più combattuti degli ultimi anni. C'è lotta in ogni posizione di classifica e prima di questa giornata, nonostante il numero di partite da giocare sia minimo, i verdetti erano ancora tutti da scrivere. Oggi però c'è modo di essere felici in Baviera, perché dopo un anno di astinenza il Bayern Monaco torna a vincere il titolo di campione, riprendendosi lo scettro dopo il successo dello scorso anno del Leverkusen, un successo che aveva interrotto una scia di vittorie lunga 11 anni. Fondamentale è stato il pareggio proprio della squadra di Xabi Alonso a Friburgo, dopo che i ragazzi di Kompany avevano fallito il proprio match point a Lipsia. Festeggia così il primo trofeo di squadra Harry Kane, un premio meritatissimo per uno dei centravanti più forti degli ultimi dieci anni, per altro attuale capocannoniere della competizione.

Nel resto della classifica il Borussia Dortmund arriva a ridosso della zona Champions League, festeggiando l'ennesima vittoria di questi due mesi, dove il solo der Klasskier non ha portato al punteggio pieno. Dietro invece si accende sempre più la lotta per la retrocessione con quel sedicesimo posto, valevole per lo spareggio salvezza, sempre più ambito tra Heidenheim, Kiel e Bochum, mentre St. Pauli e Hoffenheim ora sono a un passo dall'aritmetica certezza della permanenza in Bundesliga.

L'esito delle partite del weekend

La giornata numero 32 di Bundesliga, si è aperta con uno scontro fondamentale in zona retrocessione: Bochum ospite ad Heidenheim per uno 0-0 molto bugiardo per come si è sviluppata la gara. Tante occasioni da entrambe le parti, con gli ospiti meglio dei padroni di casa, ma una gara che non vuole saperne di sbloccarsi, rimandando ogni verdetto almeno alla prossima giornata. Sempre in zona retrocessione né l'Hoffenheim, né il St. Pauli riescono a strappare la salvezza aritmetica. I biancoblu sono protagonisti di una gara pirotecnica contro il Borussia Monchengaldbach terminata 4-4, con ben otto marcatori diversi. Sconfitta invece la squadra della zona di Amburgo, ko tra le mura amiche contro lo Stoccarda, in una gara però pesantemente condizionata dal rosso per Van Der Heyden. Gara che per altro il St. Pauli termina addirittura la gara in nove per la doppia ammonizione di Vasilj arrivata in appena due minuti.

Nelle zone nobili di classifica invece il Bayern Monaco spreca il proprio match point, pareggiando per 3-3 una partita anche qua ricca di colpi di scena contro il Lipsia. Nella Red Bull Arena il gol del pareggio di Poulsen arriva quasi casualmente nei minuti di recupero, dove i bavaresi pagano un pizzico di sfortuna e alcune disattenzioni, soprattutto nella prima parte di gara in un match non condotto male nel suo complesso. Festa per il Meisterschale (ndr, nome del trofeo) rimandata almeno di 24 ore per loro, poi festeggiato comodamente in Baviera con il risultato di Friburgo del Leverkusen. Pareggiano anche a Berlino l'Union e il Werder Brema. Il risultato finale è di 2-2, con i biancoverdi ancora in scia nella lotta per l'Europa. A concludere le partite del sabato c'è l'ennesima vittoria di queste ultime settimane da parte del Borussia Dortmund. Gialloneri incontenibili e dominanti nel 4-0 contro il Wolfsburg. La vittoria ora mette la Champions League a un solo punto di distanza e due giornate per coronare una super rimonta in campionato.

La domenica di Bundesliga regala sorpresa. Due pareggi su tre gare, ma uno di questi decisivo nella corsa al titolo. Il Bayer Leverkusen non vince, anzi strappa un pareggio per 2-2 all'ultimo secondo in casa del Friburgo e questo mancato successo consegna il campionato nelle mani del Bayern Monaco con due giornate d'anticipo. Pareggio anche tra Mainz e Francoforte con il risultato di 1-1 e Aquile di Germania ormai vicinissime all'ottenimento del pass per la Champions League della prossima stagione. Infine il sussulto del Kiel: successo per la squadra penultima in classifica in casa dell'Augsburg per 1-3. Tre punti preziosissimi, perché ora la squadra neopromossa è una sola lunghezza dalla terzultima posizione dell'Heidenheim, con l'obiettivo ben chiaro della salvezza, dovesse questa passare dagli spareggi oppure diretta, invischiando St. Pauli o Hoffenheim.

Risultati Bundesliga giornata 32

Heidenheim-Bochum 0-0.

Borussia Monchengladbach-Hoffenheim 4-4: 5' Chiarodia (B), 32' Reitz (B), 43' Arthur Chaves (H), 54' Bulter (H), 64' Honorat (B), 73' Hlozek (H), 81' Tabakovic (H), 90+1' Kleindienst (B).

RB Lipsia-Bayern Monaco 3-3: 11' Sesko (R), 39' Kolstermann (R), 62' Dier (B), 63' Olise (B), 83' Sané (B), 90+5' Poulsen (R).

St. Pauli-Stoccarda 0-1: 88' Woltemade.

Union Berlino-Werder Brema 2-2: 2' e 15' Stage (W), 37' Rothe (U), 84' Benes (U).

Borussia Dortmund-Wolfsburg 4-0: 3' e 59' Guirassy, 69' e 73' Adeyemi.

Augsburg-Kiel 1-3: 25' rig. Machino (K), 40' e 51' Bernhardsson (K), 90' Mounie (A).

Friburgo-Bayer Leverkusen 2-2: 44' Eggstein (F), 48' aut. Hincapié (F), 82' Wirtz (B), 90+3' Tah (B).

Mainz-Eintracht Francoforte 1-1: 16' Kristensen (F), 57' Burkardt (M).

Classifica Bundesliga giornata 32

Bayern Monaco 76, Bayer Leverkusen 68, E. Francoforte 56, Friburgo 52, B. Dortmund 51, RB Lipsia 50, Mainz 48, Werder Brema 47, Borussia Mon. 45, Stoccarda 44, Augsburg 43, Wolfsburg 39, Union Berlino 37, St. Pauli 31, Hoffenheim 31, Heidenheim 26, Kiel 25, Bochum 22. Il Bayern Monaco è aritmeticamente campione di Germania. Bayern Monaco e Bayer Leverkusen aritmeticamente qualificate alla prossima stagione di Champions League.