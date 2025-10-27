Risultati e classifica di Bundesliga, 14 vittorie in 14 partite per il Bayern: ma Kompany non allunga

Stoccarda (Germania) 27 ottobre 2025 - Vincent Kompany ha trovato la ricetta per la squadra perfetta. Il Bayern Monaco vince la partita ufficiale numero 14 su 14 giocate e comanda con margine la classifica di Bundesliga. Dietro si lotta, si soffre, ma si prova in tutti i modi a tenere il ritmo dei giganti della Baviera. Tutte le prime cinque squadre della classifica ottengono una vittoria, provando a tracciare il solco per l'Europa in classifica. Dietro invece c'è la reazione del Wolfsburg: seconda vittoria in stagione dopo quella alla prima giornata.

L'esito delle partite del weekend

Il calendario si prestava alla possibilità di qualche sorpresa, ma in questo weekend nulla di tutto ciò si è verificato, vedendo vincere (quasi) sempre la favorita, in un turno senza pareggi. Il fine settimana di Bundesliga è cominciato il venerdì sera, quando il Werder Brema, con fatica, ha battuto l'Union Berlino per 1-0. Una rete di Grull vale i tre punti per i biancoverdi, in una gara equilibrata, ma dove i padroni di casa han fatto qualcosa in più per ottenere alla fine i tre punti, cercando di restare in scia alle posizioni di vertice.

Come ogni fine settimana di Bundesliga, la portata più ricca arriva alle 15:30 di sabato, con 5 partite in campo. Lipsia e Bayern Monaco mostrano i muscoli nei loro match. La squadra del gruppo Red Bull demolisce l'Augsburg per 0-6, festeggiando ben sei marcatori diversi nell'incontro. I bavaresi invece faticano più del previsto a sbloccare la gara, nonostante la superiorità numerica maturata nel primo tempo, ma alla fine liquidano il fanalino di coda Borussia Monchengladbach per 0-3. La vittoria del Bayern è la numero 14 in altrettante gare ufficiali, ma la notizia è la mancata marcatura di Kane. Il bomber inglese si tratta solo della seconda, tra queste partite, senza gol realizzati e la prima in assoluto in cui non ha contribuito nemmeno con un assist: l'unica altra gara di questa stagione in cui non aveva né segnato, né eseguito un passaggio vincente era l'amichevole dell'Inghilterra contro Andorra.

Alle 15:30 vittorie anche per Francoforte, Hoffenheim e soprattutto Wolfsburg. Le Aquile biancorosse superano per 2-0 il St. Pauli e infliggono alla formazione di Amburgo il suo quinto ko di fila. In rete Burkardt con un gol per tempo. La squadra biancoazzurra gestisce l'Heidenheim e si impone per 3-1 ai danni degli ospiti, rimanendo alle spalle delle ultime posizioni per l'Europa. La vera notizia però è il successo del Wolfsburg ad Amburgo contro l'HSV. I biancoverdi erano in piena crisi, ma sono riusciti a spezzare la propria striscia negativa e ottenere la seconda vittoria in campionato, dopo quella della prima giornata. Lo 0-1 basta per superare in trasferta la squadra neopromossa.

La partita senza dubbio più interessante è stata quella giocata alle 18:30 di sabato tra Borussia Dortmund e Colonia. I padroni di casa erano reduci dal ko nel Der Klassiker, mentre i caproni, sesti in classifica prima di questa giornata, avevano l'ambizione di vincere per ricucire il gap con la zona Champions League. La partita è un assolo giallonero, ma il muro degli ospiti sembra insormontabile, salvo poi capitolare nei minuti di recupero, per la rete di Beier.

Nelle due sfide domenicali che concludono il turno numero 8 di Bundesliga, il Bayer Leverkusen supera per 2-0 il Friburgo, con una rete per tempo a mandare ko Grifo e compagni. Si conclude con una delle sfide più divertenti e combattute la giornata di calcio tedesco. Lo Stoccarda soffre, ma supera in rimonta il Mainz, con la rete di Undav nell'ultimo quarto d'ora a mettere la firma sul successo dei padroni di casa. Quinta vittoria consecutiva e seconda migliore striscia di risultati in Bundesliga attualmente in corso per Svevi.

Risultati Bundesliga giornata 8

Werder Brema-Union Berlino 1-0: 72' Grull.

Amburgo-Wolfsburg 0-1: 15' Daghim.

Augsburg-RB Lipsia 0-6: 10' Diomande, 18' Romulo Cardoso, 22' Nusa, 38' Baumgartner, 56' Ouedraogo, 65' Lukeba.

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 0-3: 64' Kimmich, 69' Guerreiro, 81' Karl.

Eintracht Francoforte-St. Pauli 2-0: 36' e 56' Burkardt.

Hoffenheim-Heidenheim 3-1: 18' Asllani (Hof), 45+2' Lemperie (Hof), 63' Kramaric (Hof), 75' Schimmer (Hei).

Borussia Dortmund-Colonia 1-0: 90+6' Beier.

Bayer Leverkusen-Friburgo 2-0: 22' Poku, 52' Tapsoba.

Stoccarda-Mainz 2-1: 41' rig. Amiri (M), 45+4' Fuhrich (S), 79' Undav (S).

Classifica Bundesliga giornata 8

Bayern Monaco 24, RB Lipsia 19, Stoccarda 18, B. Dortmund 17, Bayer Leverkusen 17, E. Francoforte 13, Hoffenheim 13, Colonia 11, Werder Brema 11, Union Berlino 10, Friburgo 9, Wolfsburg 8, Amburgo 8, St. Pauli 7, Augsburg 7, Mainz 4, Heidenheim 4, Borussia Mon. 3.