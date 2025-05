Bundesliga: Francoforte e Dortmund in Champions, Heidenheim c'è lo spareggio

Dortmund 19 maggio 2025 - La Bundesliga è giunta al termine e le sorprese, anche nell'ultimo turno, non sono mancate, merito di un calendario ricco di scontri diretti anche in questa ultima giornata. Il Bayern Monaco conclude con un ultimo grande acuto la propria stagione, mentre Xabi Alonso saluta il Leverkusen con un pari a Mainz, che vale invece per i rivali una delle loro migliori stagioni in Bundes. Il Lipsia è clamorosamente fuori dall'Europa per la prima volta dopo otto stagioni consecutive giocate nelle varie competizioni Uefa. L'Heidenheim non riesce a uscire dal terzultimo posto e giocherà gli spareggi per la permanenza in massima serie. La lotta più interessante era però quella per le prime quattro posizioni, alla fine vinta da Dortmund e Francoforte. Sono queste due a unirsi alle due primatiste di campionato in Champions per la prossima stagione, mentre resta fuori il Friburgo, qualificato solo in Europa League.

L'esito delle partite del weekend

Così come successo in altri campionati, ad esempio la Ligue 1 francese, anche in Germania l'ultima giornata di campionato si è giocata in contemporanea. Per la precisione tutte le partite sono cominciate alle 15:30 di sabato 17 maggio. Il più classico dei sabato pomeriggio di calcio tedesco. Diverse partite avevano poco da raccontare, ai fini della stagione a cominciare da quella di Augusta tra Augsburg e Union Berlino. I capitolini chiudono in positivo la stagione, superando i rivali di misura per 1-2 dopo essere andati in svantaggio. Vince per 0-1 anche il Wolfsburg, imponendosi in casa del Monchengladbach, così come ha un ultimo moto di orgoglio il Bochum. La squadra biancoblù si congeda dalla massima serie del calcio tedesco con una vittoria, superando per 0-2 il Bochum.

Anche il Bayern Monaco saluta la vittoria di Bundesliga e festeggia con una vittoria l'ultima giornata. Demolito anche in questa ultima di campionato l'Hoffenheim, battuto 0-4 in casa e autore della sua peggiore stagione in Bundes dal 2013. La vera lotta di quest'ultima di campionato era però tutta concentrata sulle posizioni da Europa. Si lottava per il sesto posto, sinonimo di Conference League e la sfida era a distanza tra Mainz e RB Lipsia. I biancorossi fanno la loro parte e trovano un preziosissimo pareggio contro il Bayer Leverkusen, nell'ultima di Xabi Alonso sulla panchina delle aspirine. Il punto basta a regalare al Mainz la miglior stagione di Bundesliga della loro storia, concludendo il campionato così al sesto posto, il loro secondo miglior piazzamento di sempre. Contestualmente per vedere gli "zerocinque" (soprannome del Mainz, ndr) in Conference League, era necessario che il Lipsia non vincesse e alla Red Bull Arena è proprio questo a succedere. I tori infatti cadono in uno spettacolare 2-3 contro lo Stoccarda e per la prima volta da nove stagioni a questa parte non conquistano un piazzamento europeo. Questo successo invece lancia i rossi di Stoccarda in vista della loro finale di DFB Pokal contro l'Armina Bielefeld.

Due sfide cruciali c'erano anche per la zona Champions League. Tre squadre per due posti in Champions e uno scontro diretto per deciderla all'ultima giornata. Un vero e proprio thriller degno dei grandi scrittori come Stephen King o Agatha Christie. A Friburgo infatti l'Eintracht Francoforte scendeva in campo per difendere il proprio terzo posto, mentre al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund ospitava una delle due squadre già retrocesse nel Kiel. A Dortmund Guirassy la sblocca subito, mentre l'espulsione di Johansson dopo appena 9' compromette definitivamente la gara per gli ospiti, permettendo a Sabitzer e Nmecha di chiudere i conti sul 3-0 finale. Decisamente più vivace la gara all'Europa-Park. Doan la sblocca per i padroni di casa, ma Knauff la pareggia a fine primo tempo. Nella ripresa però le Aquile di Germania prendono il sopravvento e chiudono per 1-3 la gara. Si qualificano così nella massima competizione Uefa Francoforte e Borussia, completando il quadro delle squadre tedesche in Champions per il prossimo anno.

Ultima ma non per importanza, l'Heidenheim in questa ultima giornata aveva la chance di uscire dalla zona spareggio. La squadra rossoblù però cade tra le mura amiche per 1-4 e dovrà sostenere dunque la doppia sfida contro l'Elversberg per decretare chi tra le due compagini disputerà la Bundesliga il prossimo anno, oltre alle neo-promosse Amburgo e Colonia.

Risultati Bundesliga giornata 34

Augsburg-Union Berlino 1-2:41' Tietz (A), 69' e 90+4' Ilic (U).

Borussia Dortmund-Kiel 3-0: 3' rig. Guirassy, 47' Sabitzer, 73' Nmecha.

Friburgo-Eintracht Francoforte 1-3: 27' Doan (F), 45+4' Knauff (E), 61' Kristensen (E), 63' Skhiri (E).

Heidenheim-Werder Brema 1-4: 14' rig. Schmid (W), 33' Stage (W), 66' Ducksch (W), 80' Kerber (H), 86' Topp (W).

Hoffenheim-Bayern Monaco 0-4: 33' Olise, 53' Kimmich, 80' Gnabry, 86' Kane.

Mainz-Bayer Leverkusen 2-2: 35' Nebel (M), 49' rig. e 54' Schick (B), 63' Burkardt (M).

Borussia Monchengladbach-Wolfsburg 0-1: 50' Nmecha.

RB Lipsia-Stoccarda 2-3: 8' Simons (R), 23' Undav (S), 44' Baku (R), 57' Woltemade (S), 78' Demirovic (S).

St. Pauli-Bochum 0-2: 10' e 66' Boadu.

Classifica finale Bundesliga stagione 2024-25 e verdetti

Bayern Monaco 82, Bayer Leverkusem 69, Eintracht Francoforte 60, Borussia Dortmund 57, Friburgo 55, Mainz 52, RB Lipsia 51, Werder Brema 51, Stoccarda 50, Borussia Monchengladbach 45, Wolfsburg 43, Augsburg 43, Union Berlin 40, St. Pauli 32, Hoffenheim 32, Heidenheim 29, Kiel 25, Bochum 25.

Il Bayern Monaco è Campione di Germania.

Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund qualificate alla fase a campionato di Champions League.

Friburgo qualificato alla fase a campionato di Europa League.

Mainz qualificato ai preliminari di Conference League.

Heidenheim agli spareggi salvezza contro l'Elversberg (terza classificata in Bundesliga-2).

Kiel e Bochum sono retrocesse in Bundesliga-2.