Bundesliga: il Bayern è già da solo in vetta, prima vittoria del Leverkusen

Berlino (Germania) 15 settembre 2025 - Torna in campo la Bundesliga, ma non cambia il suo paradigma. La squadra da battere resta sempre il Bayern Monaco e già alla terza giornata diventa ufficialmente la lepre del campionato tedesco. I bavaresi restano l'unica squadra a punteggio pieno e sono già soli in vetta alla classifica. Restano però in scia Dortmund, St. Pauli e Colonia, con quest'ultimi per la prima volta fermati in un rocambolesco pareggio contro il Wolfsburg. Dopo aver detti addui a Erik Ten Hag torna alla vittoria il Bayer Leverkusen. Nella classifica per il titolo di capocannoniere si ripropone già il duopolio di Harry Kane e Serhou Guirassy in vetta alla classifica marcatori.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio tedesco comincia il venerdì sera con una delle partite più interessanti. Lo scorso anno seconda e terza forza del campionato, il Francoforte a punteggio pieno fa visita a un Bayer Leverkusen, reduce dall'esonero di Ten Hag e l'arrivo in panchina dell'ex CT della Danimarca, Kasper Hjulmand. Debutto positivo per il danese, che celebra il primo successo della sua carriera da allenatore delle aspirine, dopo aver già allenato il Mainz in passato in Germania (stagione 14-15). Doppietta su punizione per Grimaldo, intervallato dal rigore segnato da Schick che permette al Bayer di portare a casa il successo per 3-1, nonostante le due espulsioni ricevute nel secondo tempo.

Il piatto forte della Bundesliga è sempre il sabato pomeriggio con ben cinque partite in contemporanea. La sfida più spettacolare è senza dubbio quella tra Wolfsburg e Colonia. Gli ospiti arrivavano alla gara a punteggio pieno e la rete di Waldschimdt rende fin da subito chiare le intenzioni di proseguire su questa strada, ma i biancoverdi rispondono colpo su colpo. La partita è spettacolare e termina dopo oltre un quarto d'ora di recupero: un vero e proprio supplementare giocato dalle due squadre, in una gara conclusa sul risultato di 3-3. La partita alla Volkswagen Arena per altro è l'unico pareggio di questa terza giornata di calcio tedesco.

Nel sabato pomeriggio ben tre successi in trasferta, a partire dal Borussia Dortmund, vincente per 0-2 sul campo dell'Heidenheim. I rossoblù sono l'unica squadra a quota zero punti, a testimoniare come tutte le difficoltà dello scorso anno, culminate con la salvezza agli spareggi, non siano ancora messi alle spalle. Reagisce invece il Lipsia, vincendo sul campo del Mainz per 0-1 grazie al gol di Bakayoko. Secondo successo consecutivo per esorcizzare le sei rete subite nel debutto stagionale contro il Bayern. Decisamente più pirotecnico il successo dell'Hoffenheim nella capitale. I biancoazzurri superano l'Union Berlino per 2-4. Gli ospiti sono sempre davanti nel punteggio, ma per ben due volte devono reagire ai tentativi di reazione dei padroni di casa, tutt'altro che arrendevoli nel match dello Stadion An der Alten Forsterei.

Tra le partite delle 15:30 di sabato, solo il Friburgo di Grifo trova il successo, ma lo fa dopo aver tolto dal campo il fantasista italiano. Solo negli ultimi dieci minuti più recupero i bianconeri ribaltano il vantaggio dello Stoccarda, per imporsi con il risultato di 3-1. A concludere il sabato di calcio tedesco c'è la sfida dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Amburgo. Uno dei duelli storici del calcio tedesco, tra formazioni tradizionalmente parte del vertice del calcio tedesco, oggi però molto lontane l'una dall'altra così come testimoniato dal risultato di 5-0 finale. I bavaresi strapazzano la neopromossa, doppietta di Kane e rete per Gnabry, Pavlovic e Diaz, che regalano il primato solitario ai campioni in carica. Appena tre giornate per riprendersi la vetta della graduatoria, restando così l'unica squadra a punteggio pieno del campionato. Chiari segnali di una squadra ancora molto affamata e già pronta per il bis.

La terza giornata di calcio tedesco si conclude con le due partite della domenica. Nella prima il St. Pauli conferma il suo status di sorpresa della stagione. La formazione della zona portuale della città di Amburgo infatti vince anche contro l'Augsburg e resta agganciato al gruppetto con Dortmund e Colonia al secondo posto. Il 2-1 inflitto alla squadra di Augusta porta le firme di Hountondji e Sinani, mentre per gli ospiti non basta il vantaggio trovato nel primo quarto d'ora da Rieder. Continua invece il momento difficile del Borussia Monchengladbach: la squadra cade anche contro il Werder Brema e mantiene lo zero alla voce reti segnate. Passivo pesante e 0-4 finale, con biancoverdi lanciati dal gol e dall'assist dell'ex Juve, Mbangula, grande protagonista della gara al Borussia-Park.

Risultati Bundesliga giornata 3

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1: 10' Grimaldo (B), 45+4' rig. Schick (B), 52' Uzun (F), 90+8' Grimaldo (B).

Friburgo-Stoccarda 3-1: 20' Demirovic (S), 81' Matanovic (F), 86' Scherant (F), 90+2' rig. Matanovic (F).

Heidenheim-Borussia Dortmund 0-2: 33' Guirassy, 45+6' Beier.

Mainz-RB Lipsia 0-1: 40' Bakayoko.

Union Berlino-Hoffenheim 2-4: 45+1' rig. Kramaric (H), 45+3' Asllani (H), 49' Ansah (U), 51' Asllani (H), 71' Rothe (U), 83' rig. Lemperle (H).

Wolfsburg-Colonia 3-3: 5' Waldschmidt (C), 42' Amoura (W), 65' Majer (W), 90+1' Johannesson (C), 90+9' Arnold (W), 90+14' Kaminski (C).

Bayern Monaco-Amburgo 5-0: 3' Gnabry, 9' Pavlovic, 26' rig. Kane, 29' Diaz, 62' Kane.

St. Pauli-Augsburg 2-1: 16' Rieder (A), 45' Hountondji (S), 77' Sinani (S).

Borussia Monchengladbach-Werder Brema 0-4: 15' Mbangula, 26' Stage, 74' rig. Schmid, 81' Njinmah.

Classifica Bundesliga giornata 3

Bayern Monaco 9, B. Dortmund 7, Colonia 7, St. Pauli 7, E- Francoforte 6, Hoffenheim 6, RB Lipsia 6, Wlfsburg 5, Werder Brema 4, Bayer Leverkusen 4, Augsburg 3, Stoccarda 3, Friburgo 3, Union Berlino 3, Mainz 1, Borussia Mon. 1, Amburgo 1, Heidenheim 0.