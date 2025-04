Bundesliga: il Bayern vince ancora e adesso è a un solo punto dal titolo

Berlino 28 aprile 2025 – Si sta avvicinando l'ora dei verdetti in Germania, ma questo non rende la Bundesliga meno ricca di colpi di scena, partite al cardiopalma e storie di calcio da raccontare. Il Bayern Monaco dopo un anno di digiuno si appresta a tornare in vetta al calcio tedesco, regalando anche a un campione come Harry Kane il primo titolo di carriera. Il Leverkusen onora fino alla fine il campionato, ma alle loro spalle festeggia soprattutto il Francoforte a tre punti dalla Champions, mentre continua a sperarci il Dortmund. In fondo alla classifica invece si accende la lotta salvezza, con la posizione spareggio ora più ambita che mai.

L'esito delle partite del weekend

Nonostante i funerali di Papa Francesco, non cambia la costituzione della giornata numero 31 di calcio tedesco. Si comincia il venerdì sera dalla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, e proprio lì si ha già la prima sorpresa del weekend. L'Heidenheim non ha infatti ancora rinunciato all'idea di salvarsi direttamente e con lo 0-1 sullo Stoccarda lancia un chiaro segnale a tutte le rivali in lotta per non retrocedere. Come al solito la finestra più ricca di sfide è quella delle 15.30 del sabato, dove il Kiel risponde nella lotta per la salvezza. I neo-promossi infatti riescono a ribaltare il pronostico e superano per 4-3 il Borussia Monchengladbach in una partita al cardiopalma, decisa nei minuti di recupero da Machino.

Sempre alle 15:30 del sabato sono scese in campo le due capolista: Bayern Monaco e Leverkusen. Entrambe giocavano in casa, con i bavaresi a ospitare il Mainz, mentre la squadra di Xabi Alonso affrontava l'Augsburg. Entrambe escono vincenti dal loro confronto ma se il 2-0 del Bayer Leverkusen serve solo a tenere accesa la fiammella della speranza; il 3-0 della squadra di Kompany, profuma tanto di titolo. Sembra così prossima alla fine la "maledizione" di Harry Kane, il suo digiuno di titoli, anche se il prossimo match point, lo dovrà seguire dalla tribuna. Ammonito infatti l'inglese salterà la prossima gara per squalifica, e dopo aver ironizzato sui social "il riassunto della mia carriera", commentava su Instagram il centravanti, si è anche detto pronto a fare festa con tutti i tifosi dei bavaresi.

Alle spalle delle prime due però divampa la lotta per la Champions League. Il Borussia Dortmund vince una partita complicatissima contro l'Hoffenheim, dove si impone solo nei minuti di recupero, in una gara ricca di colpi di scena. Ora la squadra giallonera è infatti rientrata in zona Europa e può sognare addirittura un rientro last-minute al quarto posto. Un quarto posto occupato dal Friburgo, vincente per 0-1 sul campo del Wolfsburg. Il vero match clou di questa giornata 31 era però la sfida delle 18:30 tra Eintracht Francoforte e RB Lipsia. Sulla carta una sfida equilibrata, con in palio il terzo posto, in realtà un vero e proprio dominio da parte dei biancorossi per 4-0. Il successo porta le Aquile di Germania a soli tre punti dalla prossima stagione di Champions League, mentre rimette al quinto posto i tori di Lipsia.

La giornata si conclude nel pomeriggio di domenica dove arrivano due pareggi. Il primo è a Bochum tra i biancoazzurri e l'Union Berlino. L'1-1 soddisfa i capitolini, ora aritmeticamente salvi e certi della permanenza in Bundesliga, mentre il Bochum ritorna ultimo in classifica. Pareggio anche tra Werder Brema e St. Pauli per 0-0, nonostante la partita abbia regalato emozioni e divertimento, con tanto di espulsione nei minuti finali di gara.

Risultati Bundesliga giornata 31

Stoccarda-Heidenheim 0-1: 89' Honsak.

Bayern Monaco-Mainz 3-0: 27' Sane, 40' Olise, 84' Dier.

Hoffenheim-Borussia Dortmund 2-3: 20' Guirassy (B), 61' Hlozek (H), 74' Brandt (B), 90+1' Kaderabek (H), 90+5' Anton (B).

Kiel-Borussia Mon. 4-3: 15' Machino (K), 23' Bernhardsson (K), 60' Cvancara (B), 69' Plea (B), 76' Gigovic (K), 86' Honorat (B), 90+1' Machino (K).

Bayer Leverkusen-Augsburg 2-0: 13' Schick, 45+1' Bunedia.

Wolfsburg-Friburgo 0-1: 49' Rosenfelder.

Eintracht Francoforte-RB Lispia 4-0: 21' e 53' Knauff, 67' Ekitike, 71' Koch.

Bochum-Union Berlino 1-1: 17' Hollerbach, 68' Bero.

Werder Brema-St. Pauli 0-0.

Classifica Bundesliga giornata 31

Bayern Monaco 75, Bayer Leverkusen 67, Eintracht Francoforte 55, Friburgo 51, RB Lipsia 49, Borussia Dortmund 48, Mainz 47, Werder Brema 46, Borussia Mon. 44, Augsburg 43, Stoccarda 41, Wolfsburg 39, Union Berlino 36, St. Pauli 31, Hoffenheim 30, Heidenheim 25, Kiel 22, Bochum 21.