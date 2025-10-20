Bundesliga: il Bayern vince il Der Klassiker e allunga a +5, Dortmund fallisce l'aggancio

Monaco di Baviera (Germania) 20 ottobre 2025 - La settima giornata di Bundesliga era quella della partita in assoluto più popolare del calcio tedesco: il Der Klassiker. All'Allianz Arena il Dortmund aveva la chance di mettere i bastoni tra le ruote al Bayern Monaco, ma la missione è fallita in una sfida al cardiopalma. Continua l'avvio di stagione perfetto dei bavaresi, ora a +5 su tutte le inseguitrici. Vincono Lipsia, Stoccarda e Leverkusen, ma i punti da recuperare non diminuiscono mai. Dietro il Monchengladbach resta l'unica squadra ancora senza vittorie.

L'esito delle partite del weekend

Venerdì sera il settimo turno di Bundesliga comincia dalla Capitale, dove l'Union Berlino prolunga l'avvio senza successi del Borussia Monchengladbach. I padroni di casa festeggiano un 3-1 autoritario, dove il possesso sterile degli ospiti non si traduce in calcio redditizio. Ora è grande crisi in casa Borussia, in attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore, vista l'esperienza non positiva fin qui dell'eletto a interim Polanski. Altre crisi si acuiscono nel sabato pomeriggio di calcio tedesco, a cominciare da quella del Wolfsburg. I biancoverdi patiscono in casa il quarto ko consecutivo, puniti severamente dallo Stoccarda per 0-3. I tre punti valgono ai biancorossi invece la salita al terzo posto in classifica.

Altre quattro partite si sono giocate nel sabato pomeriggio di Bundesliga, quello che anticipava il Der Klassiker. Tra questi ci sono stati due pareggi: uno tra Colonia e Augsburg con il risultato di 1-1 e l'altro per 2-2 tra Heidenheim e Werder Brema. Questi due risultati muovono poco in termini di classifica, arrivati tutti tra squadre della zona nevralgica di graduatoria. Davanti invece sono preziosi i successi di Lipsia e Leverkusen. I tori rossi superano per 2-1 l'Amburgo tra le mura di casa, merito della doppietta firmata da Baumgartner, in una sfida dove gli ospiti dell'HSV avrebbero senza dubbio meritato il gol del pareggio. Tanta fatica anche per le aspirine per aver ragione di un Mainz durissimo a morire. La squadra di Hjulmand è sempre davanti nel punteggio, ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo, mettendo sempre pressione, senza però mai trovare il pari in un pirotecnico 3-4 finale.

Tutti gli occhi però di appassionati di calcio tedesco erano fissati su Monaco di Baviera, sull'Allianz Arena, dove alle 18:30 è andato in scena il Der Klassiker numero 138 tra Bayern Monaco e Borussia Dormund. Nelle mani dei gialloneri la chance di prendersi il primo posto e infliggere il primo ko stagionale ai ragazzi di Kompany, ma la missione fallisce, sotto i colpi di Kane e Olise. La rete di Brandt nel finale riaccende una speranza per il pareggio, ma è tutto inutile. Il Bayern vola a +5, infligge al Dortmund il suo primo ko in campionato, gli costa così il secondo posto e continua la sua marcia inarrestabile: vittoria numero 11 in altrettante partite ufficiali.

Il settimo turno del campionato tedesco si conclude con due partite la domenica. La prima è il pirotecnico 2-2 tra Friburgo ed Eintracht Francoforte. Due squadre ambiziose che vogliono mantenere il proprio posto in Europa conquistato lo scorso anno. La rete dell'italiano Vincenzo Grifo regala il pareggio nel finale ai padroni di casa, rispondendo alla doppietta di Burkardt che aveva ribaltato il vantaggio iniziale dei padroni di casa. Crisi invece ad Amburgo, sponda St. Pauli dove la squadra del quartiere portuale della città cade rovinosamente per 0-3 contro l'Hoffenheim.

Risultati Bundesliga giornata 7

Union Berlino-Borussia Monchengladbach 3-1: 3' e 26' Doekhi (U), 33' Tabakovic (B), 81' Khedira (U).

Colonia-Augsburg 1-1: 54' rig. Rieder (A), 76' El Mala (C).

Heidenheim-Werder Brema 2-2: 50' Grull (W), 67' Schimmer (H), 69' Stage (W), 83' Fohrenbach (H).

Mainz-Bayer Leverkusen 3-4: 11' rig. Grimaldo (B), 24' Kofane (B), 34' Lee Jae-Sung (M), 45+3' Grimaldo (B), 71' Amiri (M), 87' Terrier (B), 90' Sieb (M).

RB Lipsia-Amburgo 2-1: 45' Baumgartner (R), 47' Lokonga (A), 50' Baumgartner (R).

Wolfsburg-Stoccarda 0-3: 35' Tomas, 55' Mittlestadt, 80' Stiller.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1: 22' Kane (M), 78' Olise (M), 84' Brandt (D).

Friburgo-Eintracht Francoforte 2-2: 2' Scherhant (F), 18' e 38' Burkardt (E), 87' Grifo (F).

St.Pauli-Hoffenheim 0-3: 54' Toure, 59' Kramaric, 79' Promel.

Classifica Bundesliga giornata 7

Bayern Monaco 21, RB Lipsia 16, Stoccarda 15, Borussia Dortmund 14, Bayer Leverkusen 14, Colonia 11, Eintracht Francoforte 10, Hoffenheim 10, Union Berlino 10, Friburgo 9, Amburgo 8, Werder Brema 8, Augsburg 7, St. Pauli 7, Wolfsburg 5, Mainz 4, Heidenheim 4, Borussia Monchengladbach 3.