Bundesliga: Kiel e Bochum retrocesse; Bayern è il momento della festa

Monaco di Baviera 12 maggio 2025 - Per alcuni è il momento dei brindisi, delle bollicine e della grande festa, rigorosamente al sapore di birra bavarese, a volte attesa per tutta una vita. Per altri è invece il momento delle lacrime, quelle di chi ha dato tutto e alla fine non è bastato per mantenere la categoria. Altri ancora invece sono sopravvissuti a una penultima giornata ricca di passione e attenderanno il proprio verdetto all'ultima giornata o anche più tardi.

Questo è un semplice e grossolano riassunto della giornata numero 33 di Bundesliga, la prima da quando il Bayern Monaco ha ottenuto l'aritmetica certezza del titolo e quella che ha coinciso con il ritorno in Baviera del Meisterschale, il trofeo di campione di Germania. Il trentatreesimo della storia del Bayern, il primo della carriera di Harry Kane, un titolo atteso così tanto e condiviso così tanto con i compagni, da aver spinto Muller a concedere la gioia dell'alzata al bomber inglese. Il rovescio della medaglia, della festa dell'Allianz Arena, sono le lacrime e la tristezza di Bochum e Kiel, entrambe retrocesse aritmeticamente dopo questa giornata. In tutto questo invece Francoforte, Friburgo e Borussia Dortmund si danno appuntamento all'ultima giornata per decidere chi andrà in Champions League e chi no, mentre l'Heidenheim può ancora insediare la salvezza diretta, in caso contrario dovrà giocare gli spareggi per la permanenza in Bundesliga.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio tedesco comincia già al venerdì sera, quando Hoffenheim e Wolfsburg danno vita a una bellissima arena. I biancoblu avevano bisogno di un successo per avere la certezza della permanenza in massima serie, ma si devono accontentare di un pareggio per 2-2, dopo aver dovuto recuperare due volte lo svantaggio. Al sabato invece si scende in campo per la salvezza. Kiel e Bochum hanno bisogno di vincere per rimandare la loro retrocessione in Bundesliga-2, ma entrambe finiscono ko di fronte ai sogni europei rispettivamente di Friburgo e Mainz. La sfida tra Kiel e Friburgo termina infatti 1-2 in rimonta per i bianconeri, condannando al ritorno in cadetteria i neopromossi. Per i biancoblu della Renania invece il ritorno in seconda serie arriva con un passivo ben più pesante: 1-4, cortesia dei biancorossi, i quali rilanciano i propri sogni d'Europa con questi tre punti.

A proposito di salvezza, è pesantissimo invece il successo dell'Heidenheim. Lo 0-3 dei rossoblù a Berlino, contro l'Union, infatti vale per lo meno la certezza della squadra di partecipare agli spareggi per mantenere la categoria. In ogni caso ci sarà tanto da riflettere nel club del Sud della Germania, di come si sia passati dalla qualificazione in Conference League dello scorso anno a questo. Altro scontro cruciale del sabato pomeriggio di Bundes, questa volta in chiave Europa, si è giocato a Brema, dove Werder e Lipsia si sono vicendevolmente fermate sullo 0-0. Questo pari riduce quasi a zero i sogni di una qualificazione continentale dei biancoverdi, ma mette anche in grande dubbio la qualificazione dei tori. Scivolati al settimo posto, vista la vittoria del Mainz, devono sperare in un passo falso dei biancorossi all'ultima giornata, se vogliono quantomeno strappare il pass per la Conference League.

Tutti i riflettori del sabato di Bundesliga sono però puntati alla sfida dell'Allianz Arena. Non ci si aspettavano grandi colpi di scena, ma si attendevano le scene di festa e quelle non sono mancate. Il Bayern Monaco vince contro il Borussia Monchengladbach, spinge i bianconeri fuori dall'Europa e contestualmente, a ine gara, si lascia andare alla gioia del trionfo. Harry Kane e compagni sollevano infatti il Meisterschale e si riprendono il titolo di campioni, dopo un anno di astinenza. Belle le scene di gioia e giubilo tra i giocatori, in mezzo ai tifosi, il tutto a colpi di birra, spesso contenuta in boccali alti quasi quanto i giocatori stessi.

La stessa festa, un anno fa la realizzava il meraviglioso Leverkusen di Xabi Alonso, ormai prossimo a perdere i pezzi in estate. In questo non c'entra il ko patito alla Bay Arena per 2-4 in favore del Borussia Dortmund, ma semplicemente la fine di un ciclo meraviglioso per il club della Renania. Il tecnico spagnolo lascerà a fine stagione, la sua prossima destinazione è il Santiago Bernabeu. Oltre a lui anche il fantasista Florian Wirtz sembra prossimo a un cambio di casacca, per una formazione che dovrà stare attenta, visto come il prossimo anno lotterà ancora in Champions League. Una Champions che anche il Borussia Dortmund spera di raggiungere e che con questa vittoria sembra essere dietro l'angolo. Il pari per 2-2 del Francoforte contro il St. Pauli, infatti tiene aperto anche il conto per le aquile di Germania, obbligate a fare punti nell'ultima giornata per essere certe di un posto nella massima competizione Uefa il prossimo anno. La giornata 33 di Bundesliga si chiude infine con il netto successo dello Stoccarda sull'Augsburg per 4-0, senza però conseguenze particolari per la classifica.

Risultati Bundesliga giornata 33

Wolfsburg-Hoffenheim 2-2: 1' aut. Ostigard (H), 34' Kaderabek (H), 81' Wind (W), 84' Bulter (H).

Bochum-Mainz 1-4: 45+3' Amiri (M), 53' Mwene (M), 73' Burkardt (M), 84' Holtmann (B), 90+3' Nebel (M).

Kiel-Friburgo 1-2: 24' Rosenboom (K), 45+2' Manzambi (F), 58' Holer (F).

Union Berlino-Heidenheim 0-3: 12' Beck, 56' Schoppner, 73' Beck.

Werder Brema-RB Lipsia 0-0.

Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach 2-0: 31' Kane, 90' Olise.

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-4: 31' Frimpong (L), 33' Brandt (D), 43' Ryerson (D), 73' Adeyemi (D), 77' Guirassy, 90+2' Hofman (L).

Eintracht Francoforte-St. Pauli 2-2: 1' Kristensen (F), 4' Saliakas (S), 16' Guilavogui (S), 71' Batshuayi (F).

Stoccarda-Augsburg 4-0: 8' Karazor, 51' Woltemade, 80' Millot, 87' Demirovic.

Classifica Bundesliga giornata 33

Bayern Monaco 79, Bayer Leverkusen 68, Eintracht Francoforte 57, Friburgo 55, Borussia Dortmund 54, Mainz 51, RB Lipsia 51, Werder Brema 48, Stoccarda 47, Borussia Mon. 45, Augsburg 43, Wolfsburg 40, Union Berlino 37, St. Pauli 32, Hoffenheim 32, Heidenheim 29, Kiel 25, Bochum 22.

Il Bayern Monaco è aritmeticamente Campione di Germania. Il Bayer Leverkusen è aritmeticamente qualificato in Champions League. Kiel e Bochum sono aritmeticamente retrocesse in Bundesliga-2.