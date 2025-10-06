Bundesliga: pari tra Dortmund e Lipsia, il Bayern allunga a +4 in classifica

Dortmund (Germania) 6 ottobre 2025 - La sfida tra le due principali inseguitrici non dà esito e allora ne approfitta il Bayern Monaco. Dortmund e Lipsia pareggiano nello scontro diretto al Signal Iduna Park e questo permette ai bavaresi di allungare. Dieci vittorie in altrettante partite ufficiali per i ragazzi di Kompany e primo allungo a +4 in classifica prima della pausa. Kane sempre più leader della classifica marcatori con 11 reti in 6 turni di Bundesliga. Vittorie anche per Stoccarda, Leverkusen e Colonia, dietro invece si crea il primo gruppetto retrocessione.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend calcistico in Germania si apre a Hoffenheim, dove il Colonia conferma il suo ottimo avvio di stagione. Con una rete nel primo tempo i caproni tedeschi superano la squadra di casa per 0-1, rimanendo in scia alle prime posizioni, nella speranza di un ritorno in Europa. La portata principale di calcio tedesco era senza dubbio alle 15:30 di sabato. Il big match di giornata è andato in scena al Signal Iduna Park e metteva di fronte la seconda e la terza forza del campionato. In Vestfalia il Borussia Dortmund ha ospitato il Lipsia, una sfida tra le principali inseguitrici del Bayern, dove però nessuna è riuscita a ottenere i tre punti. Baumgartner la sblocca, prima del pareggio di Couto, in un 1-1 preservato fino al triplice fischio finale.

La sfida del Westfalenstadion non è stata però l'unica di questa fascia oraria. In contemporanea il Bayer Leverkusen ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato, confermando l'ottimo impatto di mister Hjulmand sulla panchina delle aspirine. Alla BayArena i rossoneri si impongono per 2-0 sull'Union Berlino e si mettono in scia del gruppetto Champions League. Successi anche per Augsburg e Werder Brema. I primi superano per 3-1 un Wolfsburg in picchiata in classifica: terzo ko consecutivo per i biancoverdi ai quali manca il successo dalla prima giornata. Per quanto riguarda il Werder invece basta la rete di Mbangula.

Il Bayern Monaco conclude le gare del sabato e lo fa con l'ennesima vittoria: la decima in altrettante partite ufficiali. I bavaresi superano in trasferta il Francoforte con un netto 0-3 firmato dalla doppietta di Luis Diaz e dal gol di Kane. Questi tre punti permettono il primo vero allungo dei giganti in classifica, ora a +4 su tutte le rivali.

Tre partite in programma nella domenica di Bundesliga, con il successo dello Stoccarda ai danni dell'Heidenheim ad aprire le danze. I biancorossi faticano, ma con l'1-0 ottenuto tra le mura amiche mantengono il quarto posto in solitaria, mettendosi in scia delle prime posizioni. Successo autoritario dell'Amburgo sul Mainz per 4-0. L'HSV domina la gara casalinga contro i biancorossi e ottiene il terzo risultato utile consecutivo. La sesta giornata di Bundes si conclude con il pareggio a reti bianche tra Borussia Monchengladbach e Friburgo.

Risultati Bundesliga giornata 6

Hoffenheim-Colonia 0-1: 16' El Mala.

Augsburg-Wolfsburg 3-1: 3' Banks (A), 51' Komur (A), 63' Fellhauer (A), 65' Daghim (W).

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-0: 33' Poku, 49' Kofane.

Borussia Dormtund-RB Lipsia 1-1: 7' Baumgartner (R), 23' Couto (B).

Werder Brema-St.Pauli 1-0: 2' Mbangula.

Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 0-3: 1' Diaz, 27' Kane, 84' Diaz.

Stoccarda-Heidenheim 1-0: 65' El Khannouss.

Amburgo-Mainz 4-0: 6' Lokonga, 10' Philippe, 52' Dompe, 61' Philippe.

Borussia Monchengladbach-Friburgo 0-0.

Classifica Bundesliga giornata 6

Bayern Monaco 18, B. Dortmund 14, RB Lipsia 13, Stoccarda 12, Bayer Leverkusen 11, Colonia 10, E. Francoforte 9, Friburgo 8, Amburgo 8, St. Pauli 7, Hoffenheim 7, Werder Brema 7, Union Berlino 7, Augsburg 6, Wolfsburg 5, Mainz 4, Borussia Mon. 3, Heidenheim 3.