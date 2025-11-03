Bundesliga: Bayern e Lipsia vincono i loro scontri diretti e scavano il solco in vetta

Monaco di Baviera 3 novembre 2025 – Cambiano le partite, passano le giornate, ma nessuno sembra aver trovato un antidoto al Bayern Monaco. I bavaresi stanno tenendo sotto scacco il campionato con un attacco debordante e una difesa impenetrabile. Il teorema dei giganti della Baviera si è confermato anche nel big match dell'Allianz Arena contro il Bayer Leverkusen. Aspirine abbattute nel primo tempo anche senza Kane per una squadra fin qui capace solo di vincere in gare ufficiali. Vincono anche Lipsia e Dortmund nel tentativo di restare a contatto alle loro spalle. In particolar modo è prezioso il successo della squadra targata Red Bull, perché il ko dello Stoccarda traccia un primo solco tra le prime tre e tutte le altre. Prima vittoria dopo nove giornate anche per il Monchengladbach, mentre il St.Pauli incassa la sesta sconfitta consecutiva.

L'esito delle partite del weekend

Era un weekend di big match quello di questa nona giornata di Bundesliga, la ciliegina sulla torta di calcio tedesco di questa settimana, dopo aver visto i sedicesimi di finale di DFB Pokal. Ad aprire le danze ci pensa il Borussia Dortmund, impegnato nell'anticipo del venerdì ad Augusta, contro l'Augsburg. I gialloneri non brillano, forse anche a causa del turno di Champions League alle porte, ma compiono il proprio dovere. La rete di Guirassy mette la firma sullo 0-1 in trasferta che vale tre punti d'oro visto il doppio scontro al vertice: prima contro terza e seconda contro quarta.

Il primo di questi due big match va in scena nel gruppo di partite delle 15:30 di sabato. Il Lipsia ospita alla Red Bull Arena lo Stoccarda, mettendo così alla prova le ambizioni e la qualità della rosa a disposizione di Ole Werner. La gara è divertente, i padroni di casa meritano i tre punti, ottenuti con il punteggio di 3-1, ma gli svevi vendono carissima la pelle fino alla fine, nel tentativo di diventare loro i primi inseguitori del Bayern in classifica. Tra le big era in campo anche il Francoforte in questo gruppo di partite, sfida in trasferta contro l'Heidenheim per le Aquile tedesche. Il risultato sorprende ed è un 1-1 dove gli ospiti hanno quasi sempre avuto il pallone tra i piedi, ma raramente sono riusciti a fare breccia nel muro avversario. Il punto è preziosissimo per i rossoblù, i quali continuano a muovere il proprio ruolino di marcia, dopo aver iniziato la stagione con quattro ko consecutivi.

Altri due pareggi si sono consumati alle 15:30 di sabato. Il primo è uno 0-0 nella Capitale tra Union Berlino e Friburgo: una partita divertente a dispetto del risultato, dove però è mancata la precisione al momento del tiro da parte di entrambe le squadre. Finisce invece 1-1 tra Mainz e Werder Brema, i biancorossi interrompono a 4 la propria striscia di ko consecutivi in Bundesliga, mentre sono altrettanti i risultati utili consecutivi dei biancoverdi. La serie di partite in questa fascia oraria vede anche il primo successo del Borussia Monchengladbach in trasferta ad Amburgo contro il St. Pauli. Primo successo stagionale con tanto di fuochi pirotecnici per il Gladbach nello 0-4 inferto ai padroni di casa. Crisi nera invece per i Kiezkicker: sesto ko consecutivo in campionato per loro.

Il sabato di calcio tedesco si conclude con il big match dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Le aspirine hanno dato grandi segnali di solidità e se c'era una squadra che poteva mettere in difficoltà i bavaresi, sembrava essere proprio quella di Hjulmand. Però anche senza Kane, subentrato solo a gara in corso, i rossoneri non hanno avuto alcuna risposta nei confronti dei bavaresi. Finisce 3-0 con tutti i gol realizzati nel primo tempo da parte dei ragazzi di Kompany, che poi hanno gestito ritmo ed energie in vista del big match di Champions League contro il Psg di martedì sera. Miglior attacco e miglior difesa del campionato con 33 reti segnate e appena 4 subite, 15 vittorie in altrettante partite ufficiali, il Bayern sta cercando di ridefinire il concetto di imbattibili.

Il weekend di calcio tedesco si conclude con le due partite della domenica, come ormai da tradizione. Nella prima sfida giocata a Colonia i padroni di casa soffrono, ma riescono ad avere ragione di un Amburgo coraggioso, ma molto disordinato. I padroni di casa trovano il doppio vantaggio, prima della rete di Dompe ad accorciare le distanze. Nel momento di massima pressione il tecnico degli ospiti si gioca la carta Pherai, ma il centrocampista del Suriname fa deragliare completamente il match. Doppio giallo ed espulsione in appena tre minuti in campo, a cui segue una seconda espulsione, che di fatto permette al Colonia di dilagare fino al 4-1 finale. Partita molto divertente anche tra Woflsburg e Hoffenheim per concludere la giornata dove sono gli ospiti a tornare a casa con i tre punti. Amoura realizza una doppietta per i padroni di casa, ma è quella di Burger a chiudere i giochi per gli ospiti, con la rete di Promel a fare da intermezzo nel 2-3.

Risultati Bundesliga giornata 9

Augsburg-Borussia Dortmund 0-1: 37' Guirassy.

Heidenheim-Eintracht Francoforte 1-1: 32' Zivzivadze (H), 55' Kristensen (F).

Mainz-Werder Brema 1-1: 36' Widmer (M), 86' Stage (W).

RB Lipsia-Stoccarda 3-1: 45' aut. Chabot (R), 53' Diomandé (R), 65' Tomas (S), 90+1' Romulo Cardoso (R).

St. Pauli-Borussia Monchengladbach 0-4: 15' e 40' Tabakovic, 75' Machino, 80' Fraulo.

Union Berlino-Friburgo 0-0.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 3-0: 25' Gnabry, 31' Jackson, 43' aut. Bade.

Colonia-Amburgo 4-1: 25' Ache (C), 48' Kainz (C), 61' Dompe (A), 90+4' El Mala (C), 90+9' Kaminski (C).

Wolfsburg-Hoffenheim 2-3: 14' Amoura (W), 31' Burger (H), 50' Promel (H), 56' Amoura (W), 62' Burger (H).

Classifica Bundesliga giornata 9

Bayern Monaco 27, RB Lipsia 22, Borussia Dortmund 20, Stoccarda 18, Bayer Leverkusen 17, Hoffenheim 16, Colina 14, Eintracht Francoforte 14, Werder Brema 12, Union Berlino 11, Friburgo 19, Wolfdburg 8, Amburgo 8, Augsburg 7, St. Pauli 7, Borussia Monchengladbach 6, Mainz 5, Heindeheim 5.