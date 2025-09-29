Bundesliga: tutte le big raccolgono i tre punti, si delineano le prime gerarchie

Berlino (Germania) 29 settembre 2025 - La Bundesliga arriva al suo quinto episodio e comincia a delineare in linea di massima gli stessi valori dello scorso anno. In questo weekend infatti vincono tutte le prime sei squadre in classifica, aprendo anche la forbice con una prima fuga delle top del campionato. Dietro invece si sveglia l'Heidenheim, mentre è una gara d'altri tempi quella giocata a Monchengladbach con ben dieci reti complessive segnate.

L'esito delle partite del weekend

Il Bayern Monaco inaugura la quinta giornata di Bundesliga e lo fa nell'unico modo che conosce: vincendo! Altra doppietta di Harry Kane, il quale raggiunge quota 10 in campionato, e quinto successo in altrettante partite giocate dai bavaresi. A distanza di alcune ore alle inseguitrici il dovere di rispondere. Alle 15:30 di sabato infatti scendono in campo Dortmund e Lipsia, rispettivamente in casa di Mainz e Wolfsburg. I gialloneri si impongono per 0-2 sui biancorossi, merito anche dell'espulsione di Zentner tra i padroni di casa nel momento di massima difficoltà della squadra vestfaliana. La squadra del gruppo Red Bull fatica non poco sul campo dei biancoverdi, ma con la rete di Bakayoko nei primi dieci minuti di gioco porta a casa tre punti per restare in scia alle prime due della classe.

Altre due partite si sono giocate sabato alle 15:30. L'Heidenheim si impone per 2-1 sull'Augsburg, centrando così il primo successo e i primi punti del loro campionato. Nei minuti di recupero qualche fantasma si intravede al gol di Tietz, ma la squadra di Augusta sblocca il risultato troppo tardi per poter completare la rimonta. Il Bayer Leverkusen fatica, ma ad Amburgo supera il St. Pauli. L'1-2 in favore delle aspirine sigla il secondo ko consecutivo della squadra del quartiere portuale della città del Nord. Sette punti in tre gare per Kasper Hjulmand da quando siede sulla panchina renana.

A concludere le partite di sabato va in scena un vero e proprio spettacolo del gol tra Borussia Monchengladbach ed Eintracht Francoforte. Al Borussia Park si segnano la bellezza di dieci gol, con il successo delle aquile per 4-6. Una gara strana, dove l'inerzia della gara si ribalta clamorosamente da un tempo all'altro. Gli ospiti vanno in vantaggio addirittura di sei gol, prima di tirare i remi in barca e concedere ben quattro marcature ai padroni di casa, la cui rimonta però comincia troppo tardi per concretizzarsi.

Dopo una sfida come quella del Borussia Park, difficile fare meglio in termini di spettacolo per le tre partite della domenica. Di fatti in termini di gol segnati, tutte e tre insieme le partite raggiungono solo la metà dei gol segnati in quel match solo. Si comincia con il pareggio per 1-1 tra Friburgo e Hoffenheim, dove gli ospiti costruiscono tantisismo, ma non riescono a capitalizzare, terminando la sfida solo 1-1, per altro con entrambe le reti siglate nel primo quarto d'ora di gioco. Lo Stoccarda invece vince in rimonta sul Colonia. I caproni di Germania passano avanti con il gol di Kaminski, ma Demirovic e Vagnoman ribaltano la gara per l'1-2 finale in favore dei vincitori della DFB Pokal dello scorso anno. A concludere la quinta giornata il pareggio per 0-0 nella Capitale tra Union Berlino e Amburgo.

Risultati Bundesliga giornata 5

Bayern Monaco-Werder Brema 4-0: 22' Tah, 45' rig. e 65' Kane, 87' Laimer.

Heidenheim-Augsburg 2-1: 47' Kaufman (H), 54' Conteh (H), 90+8' Tietz (A).

Mainz-Borussia Dortmund 0-2: 27' Svensson, 40' Adeyemi.

St. Pauli-Bayer Leverkusen 1-2: 25' Tapsoba (B), 32' Wahl (S), 58' Poku (B).

Wolfsburg-RB Lipsia 0-1: 8' Bakayoko.

Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte 4-6: 11' Koch (F), 15' Knauff (F), 35' Burkardt (F), 39' Chaibi (F), 45+1' Uzun (F), 47' Koch (F), 72' Castrop, 78' Tabakovic (B), 83' Engelhardt (B), 90+9' Ranos (B).

Friburgo-Hoffenheim 1-1: 3' Kubler (F), 13' Asllani (H).

Colonia-Stoccarda 1-2: 4' Kaminski (C), 28' rig. Demirovic, 81' Vagnoman.

Union Berlino-Amburgo 0-0.

Classifica Bundesliga giornata 5

Bayern Monaco 15, Borussia Dortmund 13, RB Lipsia 12, Eintracht Francoforte 9, Stoccarda 9, Bayer Leverkusen 8, Colonia 7, Friburgo 7, St. Pauli 7, Hoffenheim 7, Union Berlino 7, Wolfsburg 5, Amburgo 5, Mainz 4, Werder brema 4, Augsburg 3, Heidenheim 3, Borussia Mon. 2.