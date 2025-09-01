Il Liverpool si conferma re del mercato: dopo Isak in arrivo anche Guéhi

Liverpool, 1 settembre 2025 – C'erano pochi dubbi prima, ce ne sono ancora meno ora: se c'è un re in questa sessione di mercato, questo non può non essere il Liverpool di Arne Slot. Prima Frimpong e Wirtz, poi Kerkez, Ektike e Leoni, prima di affondare il colpo decisivo per Isak e Guéhi. I reds hanno cambiato tanto e si sono rinforzati ancora di più: nell'ultimo giorno di mercato sono arrivati altri due acquisti, che aggiungono la lode ad un calciomercato assolutamente da dieci in pagella. Per quanto riguarda Isak, già da diverse settimane la situazione era nota: il Liverpool ha sempre voluto il giocatore svedese che, dal lato suo, ha fin dall'inizio espresso la sua volontà di trasferirsi alla corte di Arne Slor. Inizialmente c'è stato un muro del Newcastle, che ha rifiutato le prime avances dei reds, ma alla fine ha ceduto davanti ad un'offerta di 150 milioni di euro. Lo svedese ha voluto solo il Liverpool e ora è stato accontentato, ma solo dopo che il Newacstle ha chiuso per il suo sostituto, ovvero Nick Woltemade, attaccante tedesco, per una cifra intorno ai 69 milioni di euro. Ma nell'ultimo giorno di mercato, i reds hanno chiuso anche per Marc Guéhi, difensore classe 2000 della nazionale inglese. Arne Slot ha chiesto fin dall'inizio del mercato un rinforzo difensivo, che potesse alternarsi con Van Dijk e Konaté e ha indicato proprio Guéhi come giocatore perfetto per il suo schema tattico, e ora è stato accontentato. I reds, quindi, chiudono col botto la sessione di trasferimenti estiva e lanciano un messaggio chiarissimo sia alle altre squadre di Premier League che ai top team europei: i reds vogliono dominare anche quest'anno il campionato e provare ad arrivare fino in fondo in Champions League. Se la scorsa Premier League ha visto il Liverpool dominare, infatti, in Champions League i reds si sono arresi al Paris Saint-Germain agli ottavi di finale. Dopo questa massiccia campagna acquisti, i reds si sono rinforzati e sono pronti a mettere a fuoco e fiamme tutta la Premier League, a partire dalla prossima gara, domenica 14 settembre, in trasferta contro il Burnley.