Campos sull'addio di Donnarumma: “Voleva un ingaggio da vecchio PSG”

Parigi, 16 settembre 2025 – Nell'ultima sessione di calciomercato, uno dei trasferimenti più eclatanti è stato il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City. L'affare si è concretizzato nelle ultime ore di mercato, dopo che il club francese ha messo alla porta l'estremo difensore azzurro, decisione che ha suscitato grande clamore. Donnarumma, infatti, era reduce da una stagione da protagonista, culminata con la vittoria della Champions League. Il suo contratto con il club parigino sarebbe scaduto nel giugno dell'anno successivo: dopo il Mondiale per club ci sono stati dei contatti tra la dirigenza del Paris Saint-Germain e il suo entourage per il rinnovo, ma i dialoghi si sono subito interrotti e il club campione d'Europa in carica ha deciso di puntare su Lucas Chevalier. Donnarumma, quindi, ha vissuto qualche settimana da “separato in casa”, fino ad approdare al Manchester City. In tanti si sono domandati le motivazioni dell'esclusione, con Luis Enrique che ha rilasciato delle dichiarazioni, assumendosi la piena responsabilità di questa scelta. Ora Donnarumma ha cambiato squadra e campionato, il suo addio al PSG è solo un lontano ricordo, ma Luis Campos, direttore sportivo della squadra francese, è tornato sull'argomento, fornendo ulteriori dettagli sull'addio del portiere della Nazionale italiana. Queste sono state le sue parole a RMC Sport: “Donnarumma voleva un ingaggio da “vecchio PSG”, ma la politica del club è cambiata: ora il club è più importante di tutti. Dopo pochi dialoghi, abbiamo capito che il rinnovo sarebbe stato difficile e, data la distanza tra le parti, Luis Enrique ci ha detto che poteva essere l'occasione per rinforzare la squadra in fase di possesso, per questo abbiamo puntato su Chevalier. Ora seguiamo questa politica contrattuale: la stabilità del club è al centro di tutto e non verrà cambiata per un giocatore”. Chiaramente si è trattato di un addio importante, in quanto Donnarumma è stato uno dei principali artefici dei successi del club parigino e ha dimostrato sul campo di essere uno dei migliori portieri del mondo. Ma, come detto dallo stesso Campos, la politica del club è cambiata, ora al centro c'è il club e il Paris Saint-Germain non garantirà più gli ingaggi faraonici che si sono visti negli anni scorsi.