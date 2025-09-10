Capolista travolgente: 11-1 alla Moldova. Norvegia esagerata con Haaland

La Norvegia dilaga a Oslo e allunga ancora in vetta. Era prevedibile, contro una Moldova fanalino di coda del girone. Ma magari con un risultato meno brutale: l’11-1 è storico. Gli scandinavi trascinati manco a dire da Haaland, autore di cinque gol, volano anche nella differenza reti (+21, noi siamo invece a +5...) rendendo sostanzialmente impossibile pensare a un sorpasso degli azzurri anche in caso di arrivo a pari punti alla fine del girone. Perché questa conta come primo criterio per stabilire le posizioni in caso di classifica identica.

Bisognerà quindi sperare sia nella nazionale d’Israele che nell’Estonia per vedere frenata la corsa dei norvegesi e poi giocarci tutto eventualmente a San Siro nella partita finale.

Per i padroni di casa, sul 5-0 già all’intervallo, come detto pokerissimo di reti di Haaland, poker ‘semplice’ di Aasgaard (compreso un rigore) addirittura da subentrato e gol di Myhre e Odegaard. Gli ospiti sono riusciti a togliere lo zero dalla casella solo grazie ad un’autorete di Ostigard.