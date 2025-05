Carvajal, addio vicino? Il terzino: “Mi sto avvicinando alla fine della mia carriera”

Madrid, 19 maggio 2025 – Dani Carvajal è fuori dallo scorso ottobre, quando, durante uno scontro con Yeremy Pino nella partita contro il Villarreal, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale esterno e del tendine poptileo del ginocchio destro. Un infortunio bruttissimo che ha compromesso la stagione del difensore spagnolo, ai box e ancora in fase di recupero. L'assenza del giocatore ha condizionato e non poco la stagione dei blancos, che hanno perso uno dei pilastri della squadra, che nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti principali sia della vittoria della Champions League che dell'Europeo con la Spagna. Nel corso di tutti questi mesi, il difensore spagnolo ha espresso a più riprese la volontà di ritornare in campo, ma nell'ultima intervista rilasciata a OK Mobility, ha riferito che la fine della sua carriera potrebbe non essere così lontana. Queste sono state le sue parole: “La mia carriera sportiva si sta già avvicinando alla fine, è stato un lungo viaggio. Devo essere realista, anche se ovviamente spero di no”. Lo scorso 11 gennaio, Carvajal ha spento 33 candeline, e l'infortunio rimediato in questa stagione rischia di condizionare fortemente il prosieguo della sua carriera. Prima di questo lunghissimo stop, infatti, il giocatore spagnolo non ha mai avuto grandi problemi fisici, ma dopo un infortunio di questa entità il suo ritorno sarà un'incognita. Per questo, la dirigenza del Real Madrid ha scelto di tutelarsi sottoscrivendo un pre-contratto con Trent Alexander-Arnold, terzino inglese che a giugno si separerà dal Liverpool, squadra con la quale è cresciuto. Il numero 66 dei reds diventerà un giocatore del nuovo Real Madrid targato Xabi Alonso ed è pronto a raccogliere l'eredità del terzino spagnolo che, nel frattempo, ha ancora un anno di contratto con i blancos. Con la maglia del Real, Carvajal ha giocato 427 partitem condite da 14 gol e dalla vittoria di tantissimi trofei tra i quali spiccano 4 campionati, 2 Coppe del Re, 4 Supercoppe spagnole e soprattutto 6 Champions League, 5 Supercoppe UEFA e 5 Mondiali per club. Se il suo viaggio con i blancos è arrivato al capolinea lo si saprà soltanto nei prossimi mesi, ma è chiaro che con le parole rilasciate nell'ultima intervista il giocatore abbia voluto dare un segnale forte su quello che sarà il suo futuro da calciatore.