Chelsea - Liverpool in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier League

Londra, 4 maggio 2025 – Il piatto forte della trentacinquesima giornata di Premier League è senza dubbio la sfida tra Chelsea e Liverpool, in programma questo pomeriggio alle 17:30 a Stamford Bridge. Da un lato c'è il Liverpool, che nella scorsa giornata si è laureato campione d'Inghilterra grazie alla vittoria per 5-1 sul Tottenham, centrando il ventesimo titolo della sua storia e raggiungendo il Manchester United tra le squadre più vincenti di sempre in Premier League. Dall'altra, invece, c'è un Chelsea che è ancora alla ricerca di un posto in Champions, perciò è chiamato alla grande impresa. Gli uomini di Maresca sono quinti in classifica a quota 60, al pari del Nottingham Forest e dell'Aston Villa (con una gara in più). Grazie al Ranking Uefa, saranno cinque le squadre inglesi che parteciperanno alla prossima Champions, anche se, data la probabilissima finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, potrebbero essere addirittura sei. Sancho e compagni devono approfittare del momento negativo dei Tricky Trees, che, dopo un campionato che li ha visti stabilmente nelle zone alte della classifica, ora rischiano di giocare soltanto l'Europa League. Espirito Santo e i suoi sono reduci dalla sconfitta interna contro il Brentford e domani affronteranno il Crystal Palace in trasferta, perciò sapranno già l'esito del match tra i blues e i reds. Il Chelsea deve fare i conti anche con la semifinale di ritorno di Conference League contro il Djurgarden, che andrà in scena giovedì, con Maresca che deve essere bravo a centellinare nel modo migliore le forze della sua squadra, anche se, grazie al 4-1 all'andata, la finale è quasi assicurata. Nella gara di oggi, sia Chelsea che Liverpool potrebbero optare per un leggero turnover: i primi proprio in vista del prossimo impegno di Conference, mentre i secondi per dare spazio alle seconde linee che in questa stagione hanno avuto meno spazio, tra i quali rientra anche Federico Chiesa, a caccia della quinta presenza in campionato che gli garantirebbe di ricevere la medaglia il giorno della premiazione.

Le probabili formazioni

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella; Lavia, Fernandez; Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca. Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Quansah, Alexander-Arnold, Konate; Gravenberch, Elliot, Jones; Salah, Chiesa, Jota. All. Slot.

Dove vedere Chelsea – Liverpool in tv e in streaming

La gara tra Chelsea e Liverpool sarà visibile alle 17:30 su Sky al canale Sky Sport Arena 204, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.