Chelsea-Manchester United in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 16 maggio 2025 – Siamo ormai al rush finale: con 180 minuti restanti, ogni punto assume ancora più importanza, soprattutto se tanti esiti sono ancora incerti. È sicuramente il caso del Chelsea di Maresca, pienamente in lotta per qualificarsi per la prossima Champions League. La Premier League è già certa che saranno cinque le squadre che accederanno alla prossima edizione della massima competizione europea, e se il Liverpool è già matematicamente qualificato e l'Arsenal è praticamente sicuro della partecipazione, per gli altri posti è ancora tutto in ballo. I blues in questo momento si trovano al quinto posto a quota 63 punti, al pari dell'Aston Villa e con uno in più del Nottingham Forest settimo, ma anche a -2 dal Manchester City e a -3 dal Newcastle. La sconfitta dell'ultimo turno proprio contro i Magpies al St. James' Park pesa e non poco, ma non c'è tempo per piangersi addosso: Maresca e i suoi sono costretti a vincere se vogliono partecipare nuovamente alla Champions League. Nella prossima giornata ospiteranno il Manchester United di Amorim, in quello che è un classico del calcio inglese, ma la stagione dei red devils è completamente diversa rispetto a quella dei blues. Il campionato di Bruno Fernandes e compagni è stato di gran lunga insufficiente, come dimostrano i soli 39 punti conquistati, che valgono il sedicesimo posto in classifica. Soltanto l'Europa League potrebbe salvare la stagione del Manchester United, ma Amorim e i suoi devono sconfiggere il Tottenham nella finale di Bilbao. Come i red devils, anche gli Spurs hanno disputato un campionato negativo, tanto che si trovano al diciassettesimo posto, a -1 proprio dal Manchester United. La finale di Europa League si giocherà il 21 maggio, perciò Amorim deve centellinare al millesimo le forze della sua squadra, a partire dalla gara di oggi contro il Chelsea che, dal canto suo, può concentrarsi sul campionato, dato che l'ultimo atto della Conference League, contro il Betis, si giocherà solo il 28 maggio.

Le probabili formazioni di Chelsea – Manchester United

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, George; Neto. All. Maresca. Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Fredricson, Lindelöf, Shaw, Kamason; Eriksen, Ugarte, Amass; Mainoo, Garnacho, Obi. All. Amorim.

Dove vedere Chelsea – Manchester United in tv e in streaming

La gara tra Chelsea e Manchester United sarà visibile alle 21:15 su Sky al canale Sky Sport Calcio, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.